La terza puntata di Amici 18 ha visto il confronto tra Loredana Berté, i professori della scuola e Jefeo dopo le dure dichiarazioni delle cantante (vedi qui) della scorsa settimana. Ad entrare a gamba tesa nella discussione è stato Mameli che ha risposto per le rime alla rocker.

La prima prova della terza puntata è stato un confronto decisivo proprio dal giudice speciale Loredana Berté che ha imposto a tutti i cantanti di entrambe le squadre di preparare due brani: Sei bellissima, brano del proprio immenso repertorio, e Vacanze romane dei Matia Bazar.

In questa prova inoltre Loredana ha vietato l’uso dell’autotune e di cambiare le metriche della canzone.

Alvis non ha preparato la prova (scatenando la disapprovazione della Berté) ma a confrontarsi sono comunque Mameli (che ha preparato qualcosa, preannuncia Maria De Filippi a Loredana) e Jefeo. Quest’ultimo si impegna a cercare di interpretare Sei bellissima, brano molto difficile per un uomo.

Mameli invece, sulle note sempre di Sei bellissima, parte con una parlato che è una vera e propria risposta a Loredana Berté che, a fine esibizione scatena l’ira della stessa (“hai fatto una lista di nomi, di grandi cantautori che ho conosciuto, un mondo a cui tu non appartieni…“) ma ottiene la standing ovation del pubblico.

Ecco il testo di quanto interpretato da Mameli:

Non basta saper cantare

lo dicono anche i miei preferiti, Dalla e De Gregori

la musica è una tavola di colori

tutti diversi ma tutti essenziali per la creazione di una tela

e il pop non è meglio del rock

il rap non è meglio della lirica

l’unica cosa che conta è quello che dici

come lo dici

con l’anima, col cuore, il messaggio che tu dai

tutti conoscete Frank Sinatra

e nonostante abbia scritto la storia della musica mondiale

è uno dei cantanti con minor estensione vocale

se il bel canto fosse tutto

non conosceremmo Eminem, Jay-z

o per restare nel nostro sarebbero passati inosservati

Jovanotti, De André, Ghali

Io non sono qui perché ho la voce più bella del mondo

non sono qui perché con la voce faccio tremare il pavimento

Io sono qui per un motivo diverso

sono qui perché voglio comunicare quello che sono

sono qui perché voglio condividere le mie emozioni con il pubblico

e non è giusto che possa esserci qualcuno

che voglia farmi credere che questo sia un limite

perché i limiti non esistono siamo solo noi a crearli

i limiti non esistono siamo solo noi a crearli

i limiti non esistono siamo solo noi a crearli

detto questo… sei bellissima…

E voi, in questa situazione creatasi ad Amici 18, da che parte vi schierate, con Loredana Berté o con Mameli / Jefeo ?