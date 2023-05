Mambolosco, il secondo album è “Facendo Faccende”. La presentazione in treno.

Mambolosco, leader della Sugo Gang e volto di spicco da anni della trap italiana, ha deciso di tornare a fare tanta musica con il secondo album fuori il 26 maggio.

Facendo Faccende, questo il titolo, è un album che rappresenta l’unicità stilistica del trapper che continua a navigare a vista tra Europa e USA.

Un’unicità che gli consente di donare a ogni suo pezzo quell’internazionalità che non ha nulla da invidiare ai colleghi d’oltreoceano.

Mambolosco lancia l’album “in treno”

Per lanciare il progetto e avviare il percorso di avvicinamento all’uscita dell’album, Mambolosco ha lanciato una call to action sui social: acquistando il formato CD autografato + Experience i fan potranno partecipare a un esclusivo viaggio in treno su un Frecciarossa privato diretto da Venezia-Mestre a Milano.

L’experience si terrà il giorno prima dell’uscita dell’album e si concluderà la sera stessa al Tunnel Club di Milano, dove il rapper si esibirà in uno showcase per festeggiare la release di Facendo Faccende.

Al termine dello showcase il treno ripartirà dalla stazione di Milano Centrale per riportare tutti i fan alle rispettive stazioni di partenza.

Un progetto ambizioso che fa capire quanto stia investendo Mambolosco, emotivamente e professionalmente, in Facendo Faccende.

L’album sarà disponibile in cinque diversi formati: oltre quella appena citata ci saranno anche il CD autografato in esclusiva su Amazon, la versione standard, il vinile autografato in esclusiva sullo store Universal e il vinile standard.

Nei prossimi giorni sarà resa disponibile anche la tracklist che, guardando lo storico, potrebbe comprendere una vasta quantità di featuring, incluso quello con Rondodasosa nel singolo fresco di pubblicazione Karma.