E’ ora disponibile il nuovo videoclip di Mambolosco Costa Tanto feat. Tony Effe, nuovo estratto dall’album Arte (Virgin Records – Universal Music Italia) uscito lo scorso mese di settembre e che ha toccato al massimo la terza posizione della classifica Fimi (Qui la nostra intervista di presentazione del progetto).

Costa Tanto, prodotto da Nardi, e secondo i dati Spotify è uno dei brani più apprezzati di tutto l’album Arte.

MAMBOLOSCO COSTA TANTO FEAT. TONY EFFE – IL VIDEOCLIP

Il nuovo singolo di Mambolosco Costa Tanto è ora accompagnato da un videoclip creato dal regista Enrico Maspero e al quale hanno collaborato Ciro Di Niccolo, Andrea Bazzi, Dario Sbattella, Riccardo Melon, Giorgio Aceti, Elisa Maisenti, Mattia Bonazzi e Cristian Bergamin.

Le immagini hanno una connotazione che ricorda gli States in un susseguirsi di immagini girate in studio in un’atmosfera in cui ci si lascia trascinare dalle sonorità trap house. Scene ricche di effetti speciali in cui non manca un’ambientazione ironica e divertente. Mambolosco è il protagonista assoluto celebrando la bella vita ed esprimendo una sensazione di rivalsa nei confronti di chi non ha mai creduto in lui. Una spocchia vissuta, però, senza eccessiva ostentazione, ma con leggerezza e ironia.

