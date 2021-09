La sfida tra Hamilton vs Verstappen, diventa metafora del non arrendersi nel nuovo singolo di MalaVoglia

Hamilton vs Verstappen MaLaVoglia mette in canzone la sfida al vertice della Formula 1 tra i due campioni.

Erano anni che non si verificava una battaglia così accesa al vertice della Formula 1: Lewis Hamilton e Max Verstappen stanno dando vita ad un duello avvincente, alternandosi in testa al mondiale, con un punteggio sempre in bilico.

E così il cantautore MaLaVoglia ha voluto rappresentare in musica questa sfida con il singolo Hamilton vs Verstappen, metafora del non arrendersi, del volersi motivare per conquistare i proprio obiettivi nonostante la concorrenza sia spesso spietata.

La gara si svolge su una pista di atletica: Hamilton (MaLaVoglia) e Verstappen (Francesco Tripi) lottano spalla a spalla, fino al traguardo, dove il vincitore è incerto e potrà essere decretato soltanto al fotofinish.

Regia e montaggio del videoclip è di Cesare Bobbiesi da un’idea di Igor Nogarotto.

Conosciamo meglio Malavoglia

Gianluca Giagnorio nasce a Voghera da genitori originari del Gargano (Puglia) e si approccia alla musica e alla scrittura molto presto.

A vent’anni assembla la prima band con la quale arrangia i primi brani inediti e inizia un’intensa attività live. A 25 anni decide di partecipare ad Amici 11 e si iscrive al famoso talent di Maria de Filippi, arrivando fino alle fasi finali dei casting su Canale 5.

Negli anni successivi Gianluca riformerà una band (MaLaVoglia) con la quale aprirà i concerti di Umberto Tozzi (2013), Raf (2014), I Nomadi (2015), Alex Britti (2016), Roberto Vecchioni (2017), Al bano (2018) e nel frattempo pubblica un libro intitolato STRADE che diventerà un concept show teatrale tra musica e prosa.

Seguono tentativi al Festival di Castrocaro, Area Sanremo e, nel 2018, lancia il singolo di debutto Allevati a terra per poi tornare solista qualche mese dopo e presentarsi nuovamente Area Sanremo vincendolo e ottenendo la possibilità di esibirsi davanti alla commissione presieduta da Claudio Baglioni per un posto al Festival.

La possibilità non si concretizza e il brano viene pubblicato a dicembre 2018.

In seguito escono i singoli Non siamo tutti calciatori e Terra rossa (2019) e, nel 2020, partecipa ad un concertone organizzato dal Movimento delle Sardine insieme a grandi nomi come Subsonica, Afterhours, Marracash, Willie Peyote e molti altri.