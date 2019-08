Majuri: le avventure di un’estate da ricordare nel singolo “Festivalbar”

E’ uscito per l’etichetta 3Menda Dischi il singolo Festivalbar di Majuri prodotto dai Luci Da Labbra. Un brano fresco dal tipico sapore estivo che in sé racchiude tutti quelli che sono i cliché estivi partendo da un’esperienza raccontata in prima persona.

Festivalbar ha tutte le carte in regola per funzionare durante la stagione e che è stato presentato in anteprima live lo scorso 10 luglio a Rimini in occasione della tappa romagnola del Jova Beach Party.

Il singolo è accompagnato da un videoclip realizzato dal regista Guglielmo Sergio e girato nel Camping Punta Navaccia di Tuoro sul Trasimeno (Pg).

Majuri si esibirà a Padova, Sottomarina e Asiago in occasione del Big Bang Company, il format organizzato ogni anno dall’emittente radiofonica del Nord-Est Radio Company.

MAJURI

Majuri ha iniziato a suonare la chitarra a 16 anni e successivamente ha militato nelle band Jack Skeleton ed Eva Waves, prima di concentrarsi su un progetto solista.

Nella sua vita ha ascoltato i generi musicali più disparati, anche se gli artisti che più hanno segnato il suo percorso sono stati The Doors, Prince, Bob Marley ed Elvis Presley.

Festivalbar è il suo progetto più ambizioso e i primi riscontri radiofonici e su Spotify sono più che buoni.

Foto dai Social di Majuri