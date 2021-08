L’adolescenza di Mahmood raccontata in “Rubini”, nuovo singolo in duetto con Elisa

Mahmood Rubini significato e testo del nuovo singolo in duetto con Elisa ed estratto dall’album Ghettolimpo.

Dopo Inuyasha e Klan, primi singoli ufficiali estratti dall’ultimo album (a cui si aggiungono i brani precedentemente usciti, Rapide e Dorado, e Zero per la serie Netflix), Mahmood è pronto al lanciare in radio da venerdì 27 agosto un terzo brano

Si tratta di Rubini, canzone che lo vede duettare con Elisa.

Mahmood Rubini significato

Il brano è stato scritto a quattro mani dallo stesso Mahmood ed Elisa durante un soggiorno in Toscana. La produzione è a cura di Dardust.

Rubini racconta l’adolescenza di Mahmood vista oggi, con gli occhi da adulto: un momento travagliato, le prime relazioni, le prime avventure con i gli amici più cari, Gugu e Davide, e il disagio adolescenziale tipico di un momento delicato della sua vita e della vita di tutti.

Ecco come lo racconta Mahmood:

“Elisa è una delle artiste italiane che più ho nel cuore e per cui nutro una stima immensa e grazie alla quale ho imparato molto. Questa collaborazione ha per me un’importanza gigantesca, tanto che è il pezzo a cui ho più lavorato, perché volevo che fosse perfetto. Mi sono immediatamente innamorato del provino di Elisa: ho iniziato subito a metterci la testa, rielaborandolo con aggiunte di testo, un nuovo intro e aggiungendo delle chitarre sognanti nel ritornello.“

Mahmood Rubini testo e audio

Te l’avevo detto, qui nessuno sente mai

Te l’avevo detto, qui nessuno vede mai, mai

Mai, fino a quando la verità viene su a galla

Come un pesce morto, come la merda

Allora tutti muti, muti come sconosciuti

Sanno solo fare roll the eye

Roll the eye, roll the eye, roll the eye, roll the eye

Ah, ah

Lo so, non ho tempo però

Nel weekend sono fuori, almeno te capiscimi se

Sto per un attimo

Un po’ fatto, da te tornerò in monopattino

Chiamo Gugu e Davide per andare in giro

So che ti fa strano quando chiamo un amico “fratellino”

Che ti importa se a scuola avevo tre

Con la mano sopra il piano

Faccio un po’ da me

Ma sai, non mi sono mai preso male

Avevo la chiave

Ma stare con te finirà che mi darà alla testa

Come rubini rossi nella bocca

Ma te lo dico subito, tu non venire qui se poi

Cerchi solo un brivido, lasci solo un livido

Ma stare con te finirà che mi darà alla testa

Come rubini rossi nella bocca

Ma te lo dico subito, tu non venire qui se poi

Cerchi solo un brivido, lasci solo un livido

Tu mi guardavi male

Io mi guardavo le spalle

Te la passavi bene, io avevo problemi da grande

Io col bicchiere vuoto e tu: “Ehi, occhio che spande”

Io col bicchiere vuoto e tu: “Ehi, occhio che spande”

Son fatta due risate, le tasche vuote

Del mio cuore rotto

Come un quadro astratto

Castelli di rabbia, unica sovrana

Di titanio la fibra

Forse un po’ sola

Con te non mi sono mai presa male

Sei tu la mia chiave

Ma stare con te finirà che mi darà alla testa

Come rubini rossi nella bocca

Ma te lo dico subito, tu non venire qui se poi

Cerchi solo un brivido, lasci solo un livido

Ma stare con te finirà che mi darà alla testa

Come rubini rossi nella bocca

Ma te lo dico subito, tu non venire qui se poi

Cerchi solo un brivido, lasci solo un livido

Giorni passano

Ricordi cadono in fondo

Come un temporale

Guardo la tua faccia fare

Roll the eye, roll the eye, roll the eye, roll the eye

Troppi schiaffi te li

Porti dietro come

Flashback da dimenticare

Sai che non mi piace fare

Roll the eye, roll the eye, roll the eye, roll the eye

Ma stare con te finirà che mi darà alla testa

Come rubini rossi sulla bocca

Ma te lo dico subito, tu non venire qui se poi

Cerchi solo un brivido, lasci solo un livido

Ma stare con te finirà che mi darà alla testa

Come rubini rossi sulla bocca

Ma te lo dico subito, tu non venire qui se poi

Cerchi solo un brivido, lasci solo un livido

E più mi guardavano male, più ero una hit mondiale