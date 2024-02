Il nuovo album di Mahmood debutta al primo posto in attesa della release fisica in cd e vinile

Il nuovo album di Mahmood, “Nei letti degli altri“, nonostante non sia ancora uscito nella versione fisica, ha conquistato al debutto il primo posto della classifica album FIMI. Il tutto mentre il singolo sanremese “Tuta Gold” continua ad essere un successo (non solo italiano).

E partiamo proprio dal brano già certificato con il disco d’oro e classificatosi al sesto posto al Festival di Sanremo 2024. Con oltre 33 milioni di streaming sul solo Spotify il pezzo di Mahmood rimane il più ascoltato del Festival anche su Apple Music nonché il secondo più trasmesso dalle radio questa settimana.

Questo solo in Italia perché “Tuta Gold” è presente anche alla posizione numero #19 della GLOBAL EXCL. US e alla #52 DELLA GLOBAL 200 DI BILLBOARD.

Il successo di Mahmood coinvolge come dicevamo anche il nuovo disco. “Nei letti degli altri“, terzo album della discografia di Alessandro, ha infatti debuttato al primo posto della classifica FIMI bissando il risultato di “Gioventù bruciata“, il primo album rilasciato nel 2019 (il secondo, “Ghettolimpo“, si fermo al secondo posto alle spalle di Sangiovanni).

Il disco si è posizionato anche al quinto posto della Top Albums Debut Global di Spotify nel weekend dal 16 al 18 febbraio.

Un risultato importante se si conta che è stato raggiunto solo con il digitale, download e streaming, visto che il disco in versione fisica arriverà nei negozi a marzo 2024 con alcune sorprese (qui il link per l’acquisto del cd e qui quello per il vinile).

In attesa di news sull’uscita della versione fisica del disco a seguire il calendario aggiornato del tour di Mahmood.

CALENDARIO “SUMMER TOUR 2024” (in aggiornamento)

19 luglio 2024 – Bologna – Sequoie Music Park – Parco Caserme Rosse

20 luglio 2024 – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima

27 luglio 2024 – Benevento – Arena Musa

12 agosto 2024 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Sunset Festival – Arena Alpe Adria

14 agosto 2024 – Forte dei Marmi (LU) – Bertelli Live – Villa Bertelli

18 agosto 2024 – Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival – Parco Gondar/Pineta

20 agosto 2024 – Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

21 agosto 2024 – Palermo – Teatro di Verdura

23 agosto 2024 – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival – Teatro al Castello

CALENDARIO “EUROPEAN TOUR”

4 aprile 2024 – Rockhal, Lussemburgo (Lussemburgo)

7 aprile 2024 – Kentish Town Forum, Londra (UK) SOLD OUT

8 aprile 2024 – Olympia, Parigi (Francia)

10 aprile 2024 – Komplex 457, Zurigo (Svizzera)

12 aprile 2024 – Thonex Live, Ginevra (Svizzera)

13 aprile 2024 – Live Music Hall, Colonia (Germania) SOLD OUT

15 aprile 2024 – Paradiso, Amsterdam (Paesi Bassi) SOLD OUT

16 aprile 2024 – Cirque Royal, Bruxelles (Belgio)

18 aprile 2024 – Im Wizemann, Stoccarda (Germania) SOLD OUT

21 aprile 2024 – Huxleys Neue Welt, Berlino (Germania) SOLD OUT

22 aprile 2024 – Stodola, Varsavia (Polonia)

8 maggio 2024 – Riviera, Madrid (Spagna)

9 maggio 2024 – Razzmatazz, Barcellona (Spagna)

11 maggio 2024 – Sala Mamba, Murcia (Spagna)

12 maggio 2024 – Pazo de la Cultura, Pontevedra (Spagna)

17 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) SOLD OUT

18 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) SOLD OUT

21 ottobre 2024 – Milano, Forum di Milano SOLD OUT

22 ottobre 2024 – Milano, Forum di Milano

25 ottobre 2024 – Firenze, Nelson Mandela Forum NUOVA DATA

27 ottobre 2024 – Roma, Palazzo dello Sport

31 ottobre 2024 – Napoli, Palapartenope







Foto di copertina di Giulia Bersani