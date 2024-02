Sanremo 2024: conferenza stampa Mahmood. “Perchè ho scelto i letti? Per me il letto è il porto sicuro… sul letto ci porti le persone che ami.”

Mahmood arriva in sala stampa ballando insieme ad alcuni ballerini sulle note di Tuta Gold.

TUTA GOLD, COM’È NATA

La genesi di questa canzone è interessante perché è stata scritta in una sorta di vacanza-studio in cui gli autori si chiudevano in sessioni di scrittura e poi andavano a mare.

È nato prima il ritornello:

Ho ripercorso la mia storia e momenti meno facili del mio passato, sento di essermi evoluto veramente tanto.

Ripercorrendo la sua storia l’immagine che ci ha riportato sono i letti, simbolo del suo nuovo album in uscita il 16 febbraio Nei Letti degli Altri.

Perchè ho scelto i letti? Per me il letto è il porto sicuro… sul letto ci porti le persone che ami.

Il disco parla di intimità ed empatia che il cantante ha deciso di indagare con più profondità.

La cover della quarta serata ha portato sul palco per la prima volta

Com’è profondo il mare di Lucio Dalla, è la prima volta che canteranno I Tenores di Bitti al festival di Sanremo. È stata una decisione facile scegliere questa canzone perché rappresenta l’intimità e la profondità dei sentimenti.

Se dovessi riassumere tutta la canzone in una frase direi:

Non paragonarmi ad una bitch così… la tuta gold per me è il fortificarsi anno dopo anno. Valorizzare ciò che si è ottenuto negli anni.

Cinque minuti prima di salire sul palco l’altra sera sono andato in panico continuavo a dire: Ma è pieno di palline di carta? Come faccio? E se inciampo? Meno male che c’è quell’adrenalina che ti accompagna.

Poi alla domanda se cambierebbe qualcosa per piacere di più agli altri risponde:

Il giorno che cambierò per gli altri sarò una persona triste. Ho speso tanto tempo a chiedermi chissà se riuscirò a fare questa cosa nella vita. Avevo l’ansia che finiva tutto… se anche un giorno dovessi fare il dentista comunque di base mi metterei a scrivere.

Infine sul potere della musica di lanciare messaggi positivi:

La musica non basta è una frase brutta, la musica serve sempre … ci si aspetta tanto dagli artisti ma io mi esprimo con la canzone.