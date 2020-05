Mahmood & Massimo Pericolo: fuori il 15 maggio Moonlight popolare

Mahmood Moonlight popolare è il titolo del nuovo singolo street pop con Massimo Pericolo.

Il brano, di cui abbiamo parlato in questo articolo qualche giorno fa, arriverà in radio e nelle piattaforme digitali a partire da Venerdì 15 maggio ed è già in pre-order e pre-save qui.

Mahmood Monnlight popolare con Massimo Pericolo

Ecco come viene lanciato questo nuovo e attesissimo singolo nel comunicato stampa ufficiale…

Mai come in questo momento, il paesaggio che ciascuno di noi scorge fuori dalla propria finestra è in grado di ispirare sensazioni di grande impatto emotivo ed evocativo.

Così è stato anche per Mahmood che, come molti altri artisti, ha utilizzato il periodo di tempo sospeso imposto dalle circostanze per lavorare sulla sua musica e su nuove canzoni.

Questa nuova canzone arriva dopo Eternantena, brano uscito il mese scorso e che tratta proprio da questa “quarantena eterna” che stiamo vivendo.

Ora Mahmood torna con una nuova canzone, Moonlight popolare, in collaborazione con una delle punte di diamante della nuova scena rap italiana: Massimo Pericolo.

Moonlight popolare, non racconta tanto una storia, quanto piuttosto una sensazione: quella di osservare la luna dalla finestra di un quartiere popolare, con tutte le speranze e i sogni che ne derivano.

Le sonorità sono quelle che ormai in tutto il mondo hanno ridisegnato il paesaggio del pop: quelle della musica urban, un genere dirompente, fluido e caleidoscopico che riunisce in sé diversi elementi.

La produzione, firmata da un vero orgoglio italiano da esportazione come Crookers, evoca scenari futuristici, richiamando allo stesso tempo gli anni ’80 e l’electropop contemporaneo. Insomma, la colonna sonora perfetta per chi è segregato in un piccolo appartamento di città, ma ambisce a qualcosa di meglio.

Mahmood & Massimo Pericolo Moonlight popolare testo e audio

In arrivo venerdì…