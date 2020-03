Mahmood pubblica su Youtube un regalo per i fan, “Eternantena”

Mahmood Eternantena è il misterioso titolo della sorpresa che il cantautore ha deciso di lanciare nella giornata di oggi, 28 marzo 2020.

Mentre Rapide, l’ultimo singolo inedito lanciato, continua a riscuotere un buon successo stazionando nella Top 20 della classifica di vendite FIMI e nella Top 10 dei brani più passati dalle radio italiane (dati Earone) con oltre 16 milioni di stream l’artista decide regalare una sorpresa a tutti i suoi fan.

Mahmood Eternantena

Rapide è il secondo inedito lanciato da Mahmood negli scorsi mesi. Il primo è stata la hit Barrio. Proprio in questo periodo il cantautore avrebbe dovuto annunciare l’uscita del secondo disco di inediti ma la situazione di pandemia mondiale, come sapete, ha bloccato un po’ tutte le nuove uscite.

Nel frattempo il primo album, Gioventù bruciata, ha raggiunto il traguardo del disco di platino per le oltre 50.000 unità.

Riguardo ad Eternantena ecco come Mahmood ha annunciato questa novità ai suoi fan…

“A volte è solo nel silenzio che ci si ricorda chi siamo e cosa vogliamo diventare.

Questo periodo ci sta regalando la possibilità di essere tutti uniti per un unico obiettivo.

Tutti i giorni leggo i vostri messaggi pieni di sostegno e incoraggiamento e per ringraziarvi ho deciso di farvi un piccolo regalo.”

E alle 14 di oggi il regalo, Eternantena, è arrivato su Youtube.

Ecco il video ufficiale. Artwork by Karol Sudolski

Prod. Muut aka Francesco Fugazza e Marcello Grilli.

Testo

Vorrei vorrei

vivrei vivrei

come gli come gli Dei a Pompei

essere ricordato nei musei

ma non lo paragonerei

a ciò che vedo qua coi miei occhi

sembra la fine

Ho dato un calcio alla porta della cucina

da un mese e mezzo che non vedo un’anima ma

fuori mi sembra caldo, dentro forse mollo

guardo il sole e il mondo pregando ad Apollo

sai tu che ore sono

quattro e non ho sonno

è facile per me perdere briciole del mio controllo

dimmi gridi pure te

sto chiuso in bagno, gioco alla Nintendo

perdo tempo

da un po’ non fumo, sto impazzendo

starò fuori questo inverno? boh

C’è chi gioca a dama con la mamma

chi cammina sottocasa

poi se becca la Madama piange poi si ammala

alla tele fanno a gara delle lacrime Niagara

per un Avada Kedavra che ti pugnala

che ti pugnala

che ti pugnala

che ti pugnala

C’è chi gioca a dama con la mamma

chi cammina sottocasa

poi se becca la Madama piange poi si ammala

alla tele fanno a gara delle lacrime Niagara

per un Avada Kedavra che ti pugnala

che ti pugnala

che ti pugnala

che ti pugnala

Vorrei vorrei

vivrei vivrei

come gli come gli Dei a Pompei

essere ricordato nei musei

ma non lo paragonerei

a ciò che vedo qua coi miei occhi

sembra la fine

