Madame: la tracklist e tutti i co-autori del nuovo album ‘L’amore’. “Mi sarebbe piaciuto un feat con Elisa, ma non c’è stato modo. Con Marracash mancava il pezzo giusto”

Madame. Fuori il nuovo album L’amore.

Esce oggi L’Amore, il nuovo album di Madame per Sugar che ha già annunciato il suo primo concerto al Forum di Assago, fissato per il 21 ottobre 2023. Leggi qui.

L’amore è persino lì dove non c’è fortuna, dove non c’è luce, dove non c’è motivo. Lui è comunque lì. Non guarda in faccia nessuno, non ha paura e scivola in silenzio, senza giudizio, negli angoli più insidiosi e sporchi del mondo portando la vita. Io lì ho conosciuto il suo immenso potere, ho pianto forte e gli ho detto ‘grazie’. Grazie perché senza di te non esisterebbe niente. Io non ero attratta dal male, ma dal bene che c’era in questo male, ed era l’amore. È sempre stato l’amore.

Nuovo album e live per l’artista più ascoltata degli ultimi 10 anni (fonte: Spotify) che nei suoi quattro anni di carriera ha collezionato già 35 certificazioni tra platino e oro.

Il nuovo album, fuori il 31 marzo, contiene 14 tracce e sarà disponibile in CD e vinile, CD autografato e vinile autografato e numerato bianco.

Nella versione digitale ci sarà una traccia in più per la bonus track Tekno Pokè.

l’amore – i testi

Tutti i testi sono stati scritti da Madame.

Si parla d’amore, ma quasi mai quello tra due innamorati. C’è anche una dedica d’amore di un marinaio alla sua barca prima di morire.

L’amore per Madame è come una brezza sottile che aleggia tra gli esseri umani, viventi e non viventi, ed è come l’aria: se non ci fosse, non si potrebbe esistere.

Nell’album convivono molte donne: una prostituta, una ninfomane, una donna potente, una donna sottomessa, l’amica Matilde, una bambina e la stessa Madame.

“Queste donne che racconto sono solo alcune e come tutte vivono l’amore, il sesso, l’intimità, l’intensità, il dolore, la mancanza, l’ossessione, la privazione, la dipendenza, la gioia, l’energia e le forti emozioni”.

Il disco è stato anticipato da Il bene nel male, il brano che la cantautrice ha presentato al Festival di Sanremo 2023 ed è il punto di inizio del fil rouge che guida il nuovo album L’amore, storie di amori non convenzionali e la volontà dell’artista di indagare in profondità l’animo umano con la certezza di trovare sempre qualcosa di prezioso nelle persone, anche in quelle dimenticate dalla società.

Nella tracklist sono presenti anche due brani ispirati all’esperienza di Madame come Maestra Concertatrice alla Notte della Taranta: L’onda – la morte di un marinaio e La festa della cruda verità, prodotti entrambi da Dardust che ne ha composto anche le musiche.

La copertina del disco fisico è un quadrato rosso senza titolo, testi né il nome dell’artista, perché L’amore va solo ascoltato.

Spero che ascoltando queste canzoni le persone possano provare il desiderio di aprirsi all’amore, senza paura. E imparando ad amare, scoprirsi gentili, amorevoli, comprensivi ed empatici. Dentro ci sono parole d’amore, di odio, intrise di rabbia, di perversione, di malinconia, di goliardia, di gioia, di liberazione.

Nel pomeriggio del 30 marzo il nuovo album è stato presentato alla stampa. Madame ha presentato in anteprima 6 brani della tracklist che ha raccontato nei dettagli, compresi i motivi dei mancati duetti con Elisa e Marracash.

Clicca su continua.