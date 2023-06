Anche Madame ha un singolo per l'estate 2023... in arrivo l'inedito "Aranciata"

Madame Aranciata testo e significato del nuovo singolo della cantautrice, un brano inedito pensato per l’estate 2023.

Quest’anno ha visto l’atteso ritorno di Madame. La cantautrice infatti ha partecipato in gara al Festival di Sanremo 2023 con Il bene nel male, brano classificatosi al settimo posto nella classifica finale della kermesse e certificato con il doppio disco di platino per le oltre 200.000 copie/unità vendute.

Il mese successivo, per l’esattezza il 31 marzo, è uscito per Sugar Music il nuovo disco, L’amore, un album molto apprezzato da critica e colleghi che al momento è vicino alla certificazione disco d’oro ma ben lontano dai numeri del primo album, Madame, che nel 2021 conquistò ben tre dischi di platino.

Per l’estate 2023, come ormai prassi per molti artisti, Madame ha scelto di non estrarre un brano dal suo album ma di lanciare una canzone inedita, Aranciata.

Madame aranciata significato del brano

Il brano scelto da Madame per l’estate è una canzone che racconta il ricordo di un amore, una storia intensa ma probabilmente estiva, destinata a finire così come succede ogni anno per la bella stagione.

Al momento non è stata annunciata la data ufficiale di uscita del brano che potrebbe arrivare in radio e sulle piattaforme venerdì 9 giugno.

Madame Aranciata testo

Io ti tenevo da un dito

correndo nel prato

giocavamo a pallone bevendo aranciata

suonavamo canzoni alle feste di Clara?

mi volevi davvero

per stare davvero bene

Perché perché perché perché

domani te ne vai uhm

Perché perché perché perché

mi ami a metà uhm

non mi lasciare così

non me lo merito

non mi lanciare così

senza rimedio

mi hai aperto le porte del mare

e mi hai lasciata sola

a navigare