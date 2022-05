Dopo il successo ottenuto nel 2021, ritorna il Maco Festival con moltissimi artisti da Blanco a Capo Plaza

Dopo lo splendido riscontro ottenuto con l’edizione del 2021 che ha raccolto 15.000 presenza e più di 80.000 visualizzazioni sia in Italia che all’estero, al via la nuova edizione del Maco Festival.

A partire dal 02 Luglio fino al 15 Settembre 2022, si alterneranno i più grandi artisti della scena nella splendida cornice della Clouds Arena di Paestum (Sa), uno spazio mozzafiato e senza tempo, situato a qualche passo dal sito archeologico di fama internazionale nel Cilento e che ha visto lo scorso anno esibirsi artisti del calibro di Ernia, Fast Animal and Slow Kids e molti altri….

Per l’edizione odierna l’Arena sarà pronta ad accogliere un pubblico ancora più numeroso, arrivando a una capienza massima giornaliera di 15.000 presenza. In questo spazio secolare , gli artisti si alterneranno in una line up ricca, di cui solo alcuni nomi sono già stati svelati.

Tra musica e spettacolo ad aprire le danze sarà Blanco il 02 Luglio, che farà tappa al Maco Festival, per una data del suo tour andato sold out in pochissimo tempo, seguito poi da Fiorello il 16 Luglio.

Ecco la lista in aggiornamento:

02/07 – Blanco – Blu Celeste Tour

16/07 – Fiorello – Fiorello Presenta

23/07 – Capo Plaza – Capo Plaza Tour

27/07 – Carmen Consoli – Volevo Fare La Rockstar

30/07 – Gue Pequeno – G Capitale Tour

05/08 – Ariete – Specchio Tour

15/08 – Coez – Essere Liberi In Tour

16/08 – Alessandro Siani – Extra Felicità

19/08 – Franco 126 – Dal Vivo Estate 2022

27/08 – Rkomi – Summer Tour

Tutti gli aggiornamenti sulla line up e sui nuovi ospiti della Cloud Arena, li potete trovare sul sito ufficiale del Maco Festival (qui) e sulle pagine social ufficiali di Instagram (qui) e Facebook(qui).