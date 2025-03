VOODOO PEOPLE: MACE si prende Milano con cinque serate rituali

MACE, tra i producer e DJ più influenti della scena musicale italiana, annuncia VOODOO PEOPLE, una residenza live unica che lo vedrà protagonista per cinque notti consecutive dal 14 al 18 maggio al District 272, storico club della sua città natale, Milano.

Questa club residency rappresenta una nuova tappa nel suo percorso artistico e porterà in scena in una dimensione intima il DJ set audio-visivo che ha debuttato a fine 2024 sul main stage del C2C Festival di Torino.

MACE VOODOO PEOPLE: Un rituale musicale, fisico e liberatorio

VOODOO PEOPLE è descritto dallo stesso MACE come “un viaggio sincretico che abbraccia acid techno, percussioni poliritmiche di ispirazione africana, arpeggiatori lisergici e inaspettati tunnel psichedelici”.

Un’esperienza che si configura come rituale collettivo, dove la pista da ballo diventa una soglia simbolica: uno spazio in cui il corpo prende il posto del linguaggio e il movimento si sincronizza in un ritmo condiviso e quasi primordiale. Un percorso che dissolve i ruoli sociali e rimodella le percezioni, per accedere a uno stato di transizione che unisce introspezione e liberazione fisica.

Ad accompagnare questo viaggio sonoro ci saranno i visual curati da Stefano Polli (Sugo Design), che ha firmato anche quelli del live di MACE all’Unipol Forum di Milano lo scorso ottobre.

Le cinque date milanesi: un evento firmato C2C e A1 Concerti

VOODOO PEOPLE si terrà per cinque sere consecutive: 14, 15, 16, 17 e 18 maggio presso il District 272. Un’occasione speciale per vivere la musica elettronica in una dimensione immersiva e ravvicinata, con la cura e la visione artistica che da sempre contraddistinguono il lavoro di MACE.

L’evento è prodotto da C2C Festival e A1 Concerti.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI IN PREVENDITA

https://link.dice.fm/MACE_VoodooPeople