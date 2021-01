Mace Salmo Blanco, è questo l’inedito trio pronto a lanciare un nuovo singolo, La Canzone nostra, in tutte le piattaforme digitali l’8 gennaio 2021. In fondo all’articolo trovate testo e audio del pezzo.

Che Salmo stesse tornano si era già capito dagli ultimi post sui social del “Profeta del rap” (vedi qui), quello che non era ancora chiaro era che il nuovo singolo sarebbe stata una produzione del visionario MACE e lo avrebbe visto affiancato dal giovane artista rivelazione della Universal Music Italy, Blanco.

La Canzone Nostra quindi è a tutti gli effetti il nuovo singolo di MACE in uscita per Island Records / Universal Music Italia, primo estratto dal nuovo album, OBE, in uscita il prossimo 5 febbraio e già disponibile in presave e preorder.

Mace Salmo Blanco La canzone nostra





Ecco come è nato il brano…

In una notte d’estate, ascoltando Hiroshi Yoshimura, compositore giapponese degli anni ’80, si fa strada la prima ispirazione che porta il producer alla stesura della strumentale su cui si regge la traccia: l’intreccio tra le ritmiche elettroniche e le atmosfere suggestive della musica ambient.

Il brano è un alternarsi di momenti sonori in perfetto equilibrio tra l’energia del beat e lo sguardo poetico di Mace.

È infatti la veste profondamente evocativa della produzione a diventare protagonista grazie alla capacità di trasportare l’ascoltatore “altrove”, di aprire una piccola finestra sulla strada percorsa dall’artista.

Accompagnato da due ospiti d’eccezione, la leggenda della scena Salmo e la voce della nuova promessa Blanco, MACE riesce a valorizzare le peculiarità di entrambi gli artisti combinandole con la massima armonia.

La sua sensibilità trova un incastro tra la maturità lirica di Salmo e l’energia irrazionale propria dell’adolescenza di Blanco, due voci che il producer esplora, con la stessa fame di un viaggiatore, senza mai snaturarne la vera essenza ma rivelandone sfumature inedite.

Il percorso di Mace svela una visione diversa della musica, influenzata da esperienze psichedeliche, paesi lontani e mondi sonori senza tempo.

La canzone nostra è il secondo singolo dell’artista dopo la firma con Island Records. Il precedente brano, Ragazzi della nebbia, lo aveva visto collaborare con FSK Satellite e Irama.

Mace Salmo Blanco La canzone nostra

(Scritta e composta: Andrea Venerus – Leslie Sackey – Maurizio Pisciottu (Salmo) – Riccardo Fabbriconi – Timone Benussi

prodotta da Mace)

Il tuo palazzo sembra una città

Tra le urla

Non sento più la tua aggressività

Che mi culla

È da ieri che sto in piedi col mio whisky

E non mi vedi tra i problemi che ti crei

Sono sotto la pioggia

Come la prima volta

A cantarti Nel blu dipinto di blu

Era la canzone nostra

E sono in bilico

fra impazzire e morire

Perché lo so che finirà

Con un vento fortissimo

Tra scappare e restare

Io cederò, io cederò

Sotto il freddo dall’alba al tramonto

E poi finisco a contare, a contare, a contare per te

Il tuo palazzo sembra una città

Tra le urla non sento più la tua aggressività

Che mi culla

Sono sotto la pioggia

Come la prima volta

A cantarti Nel blu dipinto di blu

Era la canzone nostra

Sono sotto la pioggia

Come la prima volta

A cantarti Nel blu dipinto di blu

Era la canzone nostra

(Ehi) Da quando non ti sento

Dormo fuori con il freddo

L’amore è come un atto violento

Sei vivo perché brucia dentro

(Ehi) Sto contando mille passi

Sperando che la pioggia non passi mai

(Ehi) Ma ho un solo cuore per gli attacchi

Tu ci cammini sopra con i tacchi

E sai il dolore uccide

Sono incline a soffrire

Quando senti che alla fine

Ciò che unisce è più sottile

Vedi che il filo si spezza

Diventa una gara ma in stato di ebrezza

Meglio restare coi piedi per terra

Non siamo all’altezza (Woo)

E sono in bilico

Dovrei lasciarmi andare giù

Dovrei provare il brivido

Un passo e non ci sono più per te

Sono sotto la pioggia

Come la prima volta

A cantarti Nel blu dipinto di blu

Era la canzone nostra

Sono sotto la pioggia

Come la prima volta

A cantarti Nel blu dipinto di blu

Era la canzone nostra