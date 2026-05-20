20 Maggio 2026
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
20 Maggio 2026

M.E.R.L.O.T torna con il brano “Notte di vetro” scritto nel momento più difficile

La canzone del cantautore lucano racconta un momento di blocco personale, fatto di ansia, smarrimento e pressione del successo

News di Fabio Gattone
M.E.R.L.O.T pubblica il singolo "Notte di vetro" nato nel suo momento più difficile
Condividi su:

Notte di vetro è il nuovo singolo di M.E.R.L.O.T, disponibile negli store digitali dal 15 maggio 2026. Il brano, intimo e diretto, segna il ritorno dell’artista dopo un periodo di silenzio.

Dimenticare perché si scrivono canzoni può succedere anche a chi dalla musica ha già ottenuto milioni di stream. È da questo punto di rottura che nasce Notte di vetro. La canzone è stata scritta in un momento di difficoltà personale che per il cantautore lucano ha segnato un ritorno alla propria urgenza creativa.

Il nuovo brano non rappresenta soltanto un’uscita discografica, ma esprime una consapevolezza arrivata dopo mesi di dubbi e ansia. M.E.R.L.O.T racconta infatti di aver ritrovato il senso della scrittura proprio mentre tutto sembrava essersi fermato.

M.E.R.L.O.T. lancia il singolo "Notte di vetro"

M.E.R.L.O.T riparte da “Notte di vetro” dopo un periodo di smarrimento

Notte di vetro nasce in uno dei momenti più complicati vissuti dall’artista. La canzone assume il ruolo di un atto di liberazione. M.E.R.L.O.T l’ha scritta quasi come una reazione a un blocco personale, dopo un periodo in cui il peso delle aspettative e il confronto con standard e mode avevano finito per allontanarlo dalla parte più spontanea del fare musica.

Lo racconta lo stesso artista:

“Non stavo bene, dopo mesi di dubbi e di ansie ho preso la chitarra e ho iniziato a cantare, sono arrivato al ritornello e ho iniziato a ridere perché ho capito perché scrivo canzoni, lo avevo dimenticato. Il continuo inseguimento al successo, agli standard e alle mode mi avevano fatto perdere la passione che grazie a Notte di vetro è ritornata. Il presente uccide il passato, ci succede molto spesso e neanche ce ne rendiamo conto. Questa volta però io me ne sono reso conto, non è la fine ma l’inizio”.

Tra chitarra, tensione sospesa e un ritornello che cambia prospettiva

Nel brano convivono fragilità e lucidità. Notte di vetro propone un’atmosfera sospesa, quasi cinematografica, che sembra avvicinarsi progressivamente a un vuoto emotivo per poi cambiare direzione nel ritornello.

È lì che il senso del pezzo si ribalta: “Non ho più niente / ma rido come un matto / perché non posso perdere altro”. Una frase che sposta il peso del racconto dalla sensazione di perdersi alla possibilità di ricominciare.

Notte di vetro porta la firma di Manuel Schiavone e Giovanni Zanaroli, che cura anche la produzione del singolo.

Dai milioni di stream di “Ventitrè” al nuovo capitolo

Classe 1998, originario di Grassano in Basilicata, M.E.R.L.O.T inizia a costruire il proprio percorso musicale tra scrittura acustica ed elettronica.

Il primo grande riscontro arriva con Ventitrè, certificato Disco d’Oro e oggi oltre i 19 milioni di stream, che lo porta a essere tra gli artisti rivelazione di Spotify nel 2019.

Nel 2020 debutta in Virgin Records con Sparami nel Petto e arriva fino alla finale di Sanremo Giovani con Sette Volte, selezionato dalla commissione artistica guidata da Amadeus.

Dopo l’album Gocce e l’EP OFIUCO, anticipato da singoli come Lily, Trasparente e Sex and Cocaine, il 2025 vede la pubblicazione di Amato Male, Petrolio e La danza delle seppie. Adesso, con Notte di vetro M.E.R.L.O.T dà inizio ad un nuovo capitolo musicale.

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Adriano Celentano in una foto recente mentre tornano a circolare voci sulle sue condizioni di salute dopo il post di Claudio Lippi 1

Adriano Celentano, il Clan smentisce le voci dopo il post di Claudio Lippi
Lorenzo Salvetti vincitore di Amici 25 sorride con la coppa nello studio di Canale 5 il 17 maggio 2026 2

Amici 25, Lorenzo Salvetti è il vincitore della finale del 17 maggio
Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 con Per sempre sì 3

Eurovision 2026, come è stata votata l’Italia: i 12 punti da Azerbaijan e Albania
Eurovision Song Contest 2026 guida all’edizione del contest europeo 4

Eurovision 2026, voti nazione per nazione: giurie, televoto e classifica
Elena D'Elia, Emiliano Fiasco, Nicola Marchionni, Alessio Di Ponzio e Lorenzo Salvetti finalisti di Amici 25 il 17 maggio 2026 5

Amici 25: Lorenzo Salvetti vince ma è la finale con gli ascolti più bassi di sempre
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 6

Shiva porta Vangelo nei palazzetti: la scaletta del tour 2026
Finalisti di Amici 25 in vista della finale del 17 maggio 2026 7

Amici 25, stasera la finale del 17 maggio: finalisti, ospiti e come votare
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Zucchero scaletta tour 2026 data zero Mantova 9

Zucchero, la scaletta del tour 2026 dopo la data zero di Mantova
Achille Lauro e Lorenzo Salvetti seduti su un divano si stringono la mano, il cantante veronese tiene in grembo una chitarra acustica 10

Achille Lauro celebra Lorenzo Salvetti dopo la vittoria ad Amici 25

Cerca su A.M.I.