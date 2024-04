M.E.R.L.O.T. nel nuovo singolo prodotto da Daniele Coro racconta l’importanza delle “Piccole cose”

“Piccole cose” è il nuovo singolo di M.E.R.L.O.T., disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 29 marzo 2024. Il pezzo si è posizionato nelle playlist editoriali di Spotify Indie Triste, Indie Italia, New Music Friday Italia, Novità Pop; e in copertina su Novità Indie Italiano di Amazon Music.

La canzone, distribuita da Ada Music Italy, è in pieno stile M.E.R.L.O.T. presentando elementi di malinconia, spunti di riflessione e delicate nostalgie. A proposito di “Piccole cose”, il cantante dichiara: “Bramiamo grandi cose, sogniamo di diventare i numeri uno a qualunque costo togliendo importanza alle cose piccole che, sto imparando ultimamente, sono proprio gli scrigni della felicità. Ho voluto dedicare questa canzone a loro”.

Ci sono domande che da sempre si presentano alla mente: a cosa diamo davvero importanza? Quante cose rimangono nonostante tutto? Apprezziamo nel modo giusto ciò che abbiamo? Al giorno d’oggi, tutto pare suggerire che solo le grandi cose servano e siano importanti. In questo modo, si sottovaluta il benessere che deriva dai gesti all’apparenza più semplici e “trascurabili”. M.E.R.L.O.T. cambia invece prospettiva e rivaluta le “Piccole cose”.

Il brano, scritto dallo stesso artista e da Daniele Coro che ne è anche il produttore, racconta gli stati d’animo provati nel corso e nella fase finale di una relazione. Attraverso di essi, sottolinea quanto sia difficile assistere al cambiamento di quei legami che prima erano parte integrante della nostra vita. I rimpianti, così, ci ancorano al passato e ci sbattono in faccia l’ennesima occasione persa per essere felici.

M.E.R.L.O.T. ha curato l’intero progetto, a partire dalla copertina del singolo letteralmente “ricamata a mano”. Per realizzarla, l’artista si è dilettato nell’arte del cucito, dando sfogo a questa sua nuova passione e confermando la sua versatilità.

“Piccole cose” rappresenta il ritorno di M.E.R.L.O.T. sulle scene musicali e l’inizio di un nuovo percorso per l’artista, che quest’estate sarà impegnato in un nuovo tour attualmente in fase di definizione.

M.E.R.L.O.T., “Piccole cose”: il testo

Autori: Manuel Schiavone, Daniele Coro

Compositori: Manuel Schiavone, Daniele Coro

Produttore: Daniele Coro

Mi sento perso quando piove

Cadono gocce sopra il tuo maglione

Lancio i miei pezzi lancio i miei guai

Non mi emoziona neanche sto skyline

Non mi frega niente di te

Ma se lo dico mentirei

Penso a te ma sto con lei

E non ti frega niente di me di me di me

Ho fatto un casino

Ti ho pianto un casino

Ho scritto due parole mi son perso nel vino

Mi sono fatto forza ti ho stretta tra i denti

Nel fiore dei miei danni che sono più di 20

E allora Le solite storie le storie le solite storie

Urlate a squarciagola quando non hai più voce

Ma ora se ti va resta mia per metà

Erano grandi sogni sogni grandi

Ma piccole cose

Ora che sono al buio accendo

Ogni luce che posso e penso

Che non servirebbe a niente dare fuoco alla città

Mi basta una candela che ti illumina

E non mi frega niente niente

Perché Non so più chi sei

Il tuo profumo al ginger Ale

I tuoi morsi sulla pelle

Tatuaggi in mezzo ai nei

Non so più chi sei

Ho fatto un casino

Ti ho pianto un casino

Ho scritto due parole mi son perso nel vino

Mi sono fatto forza ti ho stretta tra i denti

Nel fiore dei miei danni che sono più di 20

E allora Le solite storie le storie le solite storie

Urlate a squarciagola quando non hai più voce

Ma ora se ti va resta mia per metà

Sei passata da un’estranea

A esser la mia casa

Se ti vedo da lontano adesso cambio strada

I legami più son forti più diventan niente

Da strapparci via la pelle ad odiarci per sempre

E ora se ti va resta mia per metà

Ora se ti va resta mia per metà

Erano grandi sogni sogni grandi

Ma piccole cose

Foto di Sebastian Quadrelli e Pasquale Calluso