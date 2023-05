LXX BLOOD e NAIMA BLOOD, il nuovo album del duo romano è “Love Rehab 2”

LXX BLOOD e NAIMA BLOOD sono due amici, coinquilini, colleghi e artisti che hanno iniziato a collaborare poco prima della pandemia e che, dopo varie pubblicazioni, scelgono di calare il poker d’assi con il nuovo album Love Rehab 2.

Dopo aver chiuso il 2022 con Crack Coca e L’Aria, i due brani presenti anche nella serie original di Prime Video Prisma, scritta dai creatori di Skam Italia, si mettono di nuovo alla prova con un album, fuori il 5 maggio, che racchiude il loro amore incondizionato per la musica.

Ecco le parole di LXX BLOOD e NAIMA BLOOD:

“L’amore per lei, l’unica che non ci ha mai tradito, l’unica che ci fa andare avanti nonostante la strada diventi sempre più difficile.

Chiudere gli occhi e far ballare la tristezza, raccontarci quello che abbiamo intorno così che il dolore possa diventare musica. Il disco è la storia di due fratelli che condividendo lo stesso tetto, hanno superato insieme ansie, paure e difficoltà di una vita ai margini della periferia romana.

L’amore per lei, che può essere una donna, una passione, una sostanza, tutti siamo guidati dall’amore per qualcosa. Non tutti gli amori però possono salvarti, qualcuno può distruggerti.

Noi sappiamo nel bene e nel male qual è la nostra strada e continueremo a farci ispirare da lei. Come gli scrittori surrealisti ci lasciamo guidare da una visione, trovare l’arte dove di bello c’è poco o niente.

Non siamo fatti per morire da soli, cerca qualcuno o qualcosa che sia all’altezza dell’amore che provi per te stesso/a e lasciati salvare da quelle sensazioni”.

lxx blood e naima blood, la tracklist dell’album

I due ragazzi romani hanno speso parole al miele per una passione che si è trasformata in lavoro e lo fanno con consapevolezza.

Love Rehab 2 è il seguito del primo capitolo uscito nel 2020 in cui LXX BLOOD e NAIMA BLOOD hanno per primi portato in Italia una nuova wave di cassa dritta da loro definita Emodance.

L’album è un racconto astratto e profondo di città e di periferia, scomposte in sensazioni e fotografie crude che descrivono il mondo dei due artisti.

Di seguito la tracklist completa del nuovo progetto discografico del duo: