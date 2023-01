Lviosi con il nuovo brano “Lacrime” vuole confortare chi soffre

Lviosi lancia il nuovo singolo Lacrime, disponibile sulle piattaforme digitali dal 20 gennaio 2023. Il brano (distribuzione Ada Music Italy) segue il precedente Lontano da te, con cui l’artista ha debuttato; ed è accompagnato da un videoclip ufficiale, già presente su YouTube.

Lviosi si definisce un trapper romantico, perché i suoi testi e i suoi brani rispecchiano la sua anima e le sue emozioni. Le produzioni dell’artista raccontano l’amore, in tutti i suoi aspetti. Anche il nuovo brano Lacrime è caratterizzato dalla dimensione introspettiva e dalla forte presenza dei sentimenti. Con questo pezzo, Lviosi vuole trasmettere forza e conforto a chi soffre.

“Lacrime è un brano introspettivo e il testo rappresenta il mio lato più emotivo, esprimendo il bisogno di tanti di trovare una dimensione nella propria esistenza”, racconta l’artista. “Il verso “Vorrei salvarmi e anche salvare te” rappresenta proprio la voglia di riuscire a raggiungere questo obiettivo: un sentimento che non credo sia solo mio, ma anche di tanti altri”. Ed ancora, il trapper spiega: “Ho lasciato al proprio destino chi mi ha ferito e le pagine su cui verso il sangue e di cui canto in “Lacrime” accolgono proprio il turbinio di emozioni che riverso nella composizione della mia musica nei momenti di tristezza”.

Anche in Lacrime, come già nel precedente singolo Lontano da te, Lviosi è accompagnato dal producer JiZ.

Lviosi – lacrime – video

Lacrime, il testo

Vorrei salvarmi e anche salvare te

voglio emozionarmi e non voglio cedere

non posso fermarmi cammino nell’etere profondi sti tagli e mischio le lettere

sopra le pagine è il mio destino il cielo mi guarda io mi avvicino

mi sento per aria si quando rimo scusami se sono troppo schivo ma non ce la faccio con le persone

mi serve il mio spazio per volare non parlarmi non ci provare mi serve il mio viaggio per suonare lontano da qui

parlo con me stesso e poi mi sento scosso se penso al mio trascorso ye

non mi stare addosso e non dirmi non posso che poi divento un mostro fre

Lascio il sangue sulle pagine e poi metto l’inchiostro se vuoi te lo dimostro lo sai

quante volte ho pensato ad un noi non so se tu lo vuoi che non me lo dici mai

Lascio il sangue sulle pagine eh per colmare l’inquietudine eh scorre inchiostro dalle lacrime eh

sto volando sopra ad un jet eh eh volo senza te eh eh tra mille pagine eh eh ci perdi tu con me

quante lacrime eh eh inchiostro e cenere

Mi ripetevo soltanto di correre sto sulla traccia un fottuto fulmine che ti distrugge

ho le mie cartucce pronte a sparale sopra chi discute

faccio fuoco e fiamme sopra queste note sto sveglio di giorno ma pure di notte

no stop non perdo tempo sì che li faccio ti vedo a stento inchiostro genera un nuovo argomento

da cui dipendo quando sto sul tempo mille le parole che contemplo mille le parole metto a segno

faccio un disegno su questo beat quando mi impegno sono così ne alzo troppi monopoli

Lascio il sangue sulle pagine e poi metto l’inchiostro se vuoi te lo dimostro lo sai quante volte ho

pensato ad un noi non so se tu lo vuoi che non me lo dici mai

Lascio il sangue sulle pagine eh per colmare l’inquietudine eh scorre inchiostro dalle lacrime eh

sto volando sopra ad un jet eh eh volo senza te eh eh tra mille pagine eh eh ci perdi tu con me

quante lacrime eh eh inchiostro e cenere