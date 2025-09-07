7 Settembre 2025
di
Alessandro Genovese
7 Settembre 2025

Luvi! “scegli chi ti ama per ciò che sei e lascia indietro chi vuole cambiarti!”

L'artista cagliaritana con questo messaggio lancia il nuovo singolo "Salta con me"

Luvi! nuovo singolo Salta con me
Salta con me è il nuovo singolo di Luvi!, rilasciato dall’etichetta discografica Solid Music con distribuzione ADA e negli store digitali e in rotazione radiofonica dal 19 settembre.

Il brano è un inno synth-pop che trasforma la diversità in forza. Luvi! lancia un messaggio chiaro: scegli chi ti ama per ciò che sei e lascia indietro chi vuole cambiarti! Ma non avere paura di saltare nel vuoto.

Andrea Piraz ha scelto per Salta con me una produzione esplosiva anni ’80 tra synth e digital-drums, scelti dalla sua collezione di strumenti originali degli Eighties, per ricreare il sound new-wave. Il risultato è una power-hit che ti invita a sentirti invincibile e a farti saltare con Luvi!

Conosciamo meglio Luvi!

La cantautrice cagliaritana Luvi! ha iniziato il suo percorso artistico da piccolissima, a 7 anni inizia lo studio del pianoforte, per poi iscriversi al conservatorio di Cagliari e studiare il violino classico e successivamente jazz diventando Maestro. Nel 2018 conosce il suo produttore Andrea Piraz di Solid Music ed inizia la sua preparazione alla carriera discografica e nel 2021 si affaccia al mercato con la prima release ufficiale da cantautrice solista pubblicando il singolo Maledetta. Continua la sua produzione, lo scorso maggio ha lanciato il singolo Le mie ultime parole feat. Doll Kill confermando la sua natura di artista poliedrica e gira l’Italia con diversi live e performance dal vivo.

Luvi! ha il coraggio di presentarsi al mondo senza aspettarsi che questo la comprenda. È un’artista vera, pura, selvaggia, impulsiva ed il suo particolare timbro di voce la rende riconoscibile al primo ascolto.

