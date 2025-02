Lutto nel mondo della musica, ci lascia Giorgio Cocilovo

Giorgio Cocilovo morto il chitarrista Oggi il mondo della musica perde una delle sue voci più raffinate e discrete: Giorgio Cocilovo ci ha lasciati, portando con sé un’eredità musicale che ha attraversato generazioni, palcoscenici e cuori.

Chitarrista dallo stile inconfondibile, Giorgio ha dedicato la sua vita alla musica con una passione che andava oltre la tecnica: ogni nota da lui suonata raccontava una storia, ogni melodia racchiudeva un’emozione. Il suo percorso è iniziato presto, spinto da un talento innato e da una dedizione che lo ha portato a collaborare con alcuni dei più grandi artisti della scena italiana. Da Tullio De Piscopo a Renato Zero, la sua chitarra ha accompagnato voci, sogni e carriere, arricchendo ogni brano con la sua sensibilità e il suo tocco inconfondibile.

Giorgio non è stato solo un musicista eccezionale: è stato un maestro, una guida per chi ha avuto la fortuna di apprendere da lui. Al CPM Music Institute di Milano ha formato intere generazioni di chitarristi, trasmettendo non solo tecnica, ma soprattutto amore per la musica e rispetto per il mestiere di artista. I suoi studenti lo ricordano per la sua generosità, per la capacità di valorizzare ogni talento con dedizione e cura.

Oggi ci resta la sua musica. La sua presenza discreta, mai sopra le righe, lo ha reso un gigante silenzioso, un uomo che ha lasciato il segno senza mai cercare i riflettori, ma illuminando con la sua arte chiunque avesse il privilegio di ascoltarlo.

A Giorgio va il nostro saluto commosso, il nostro grazie per tutto ciò che ci ha lasciato.

