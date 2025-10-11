Luna Melis interpreta la sigla della serie fantasy “Unicorn Academy”

Sta per tornare l’amatissima serie fantasy Unicorn Academy, con una nuova sigla. Ad interpretarla è la cantante e autrice sarda, nonché finalista di X Factor 2018, Luna Melis.

Il 19 ottobre 2025 alle ore 17:00 in chiaro su Frisbee (canale 44 del DTT) debutta il film Sotto la luna fatata. Il canale trasmetterà poi i nuovi episodi di Unicorn Academy, in onda ogni giorno dal 21 ottobre al 4 novembre alle ore 15:00 e in replica dall’8 novembre al 6 dicembre alle ore 16:50, ogni sabato e domenica.

In occasione del ritorno di Unicorn Academy, Frisbee presenta in anteprima la versione italiana della sigla della serie, prodotta da Spin Master Entertainment e disponibile su Netflix in 30 lingue. La voce della sigla è di Luna Melis, che invita bambini e bambine a cantare con lei. Inoltre, insegna la coreografia ispirata alla serie a tutti gli aspiranti unicorn riders. La sigla, prodotta da MRK Productions S.r.l., è stata ideata e diretta dal team creativo interno di Warner Bros. Discovery.

Alla scoperta della serie “Unicorn Academy”

La serie Unicorn Academy, tratta dall’omonima collana di bestseller di Julie Sykes, è pensata per trasportare bambini e famiglie in un mondo magico. Protagonista della storia è Sophia Mendoza, un’adolescente coraggiosa e appassionata di cavalli. La ragazzina vive in un ranch in California insieme alla madre Marta e al fratellino Marco. Un giorno, riceve un misterioso invito per frequentare una scuola per futuri cavallerizzi.

Spinta dal desiderio di rivivere i momenti felici passati con il padre, scomparso da cinque anni, Sophia convince la madre a lasciarla partire. Ma quello che doveva essere un normale corso di equitazione si rivela qualcosa di straordinario. Sophia scopre che è stata ammessa alla Unicorn Academy, una scuola segreta situata su Unicorn Island, dove si diventa unicorn riders.

Catapultata in questa dimensione incantata, Sophia si ritrova a vivere avventure magiche insieme ad altri ragazzi e a maestosi unicorni, tutti diversi per forma, colore e poteri. I giovani allievi devono creare un legame profondo con il proprio unicorno, così da sbloccarne la magia e imparare a usarla. Ciò avviene tra lezioni, sfide e nuove amicizie.

Oltre a Sophia, ci sono altri protagonisti: la sua migliore amica Ava Banji, sempre entusiasta e piena di vita; Layla Fletcher, super intelligente e vera esperta di unicorni; Isabel Armstrong, atletica e competitiva, desiderosa di primeggiare; Valentina Furi, una fashionista esuberante, discendente dei fondatori della scuola; e infine Rory Carmichael, allegra, socievole e sempre di buon umore.