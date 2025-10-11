11 Ottobre 2025
Fabio Gattone
11 Ottobre 2025

Luna Melis interpreta la sigla della serie fantasy “Unicorn Academy”

La finalista di X Factor 2018, oltre a prestare la propria voce per la sigla, insegna la coreografia ispirata alla serie

Luna Melis è la voce della sigla di "Unicorn Academy"
Sta per tornare l’amatissima serie fantasy Unicorn Academy, con una nuova sigla. Ad interpretarla è la cantante e autrice sarda, nonché finalista di X Factor 2018, Luna Melis.

Il 19 ottobre 2025 alle ore 17:00 in chiaro su Frisbee (canale 44 del DTT) debutta il film Sotto la luna fatata. Il canale trasmetterà poi i nuovi episodi di Unicorn Academy, in onda ogni giorno dal 21 ottobre al 4 novembre alle ore 15:00 e in replica dall’8 novembre al 6 dicembre alle ore 16:50, ogni sabato e domenica.

In occasione del ritorno di Unicorn Academy, Frisbee presenta in anteprima la versione italiana della sigla della serie, prodotta da Spin Master Entertainment e disponibile su Netflix in 30 lingue. La voce della sigla è di Luna Melis, che invita bambini e bambine a cantare con lei. Inoltre, insegna la coreografia ispirata alla serie a tutti gli aspiranti unicorn riders. La sigla, prodotta da MRK Productions S.r.l., è stata ideata e diretta dal team creativo interno di Warner Bros. Discovery.

Alla scoperta della serie “Unicorn Academy”

La serie Unicorn Academy, tratta dall’omonima collana di bestseller di Julie Sykes, è pensata per trasportare bambini e famiglie in un mondo magico. Protagonista della storia è Sophia Mendoza, un’adolescente coraggiosa e appassionata di cavalli. La ragazzina vive in un ranch in California insieme alla madre Marta e al fratellino Marco. Un giorno, riceve un misterioso invito per frequentare una scuola per futuri cavallerizzi.

Spinta dal desiderio di rivivere i momenti felici passati con il padre, scomparso da cinque anni, Sophia convince la madre a lasciarla partire. Ma quello che doveva essere un normale corso di equitazione si rivela qualcosa di straordinario. Sophia scopre che è stata ammessa alla Unicorn Academy, una scuola segreta situata su Unicorn Island, dove si diventa unicorn riders.

Luna Melis interpreta la sigla di "Unicorn Academy"

Catapultata in questa dimensione incantata, Sophia si ritrova a vivere avventure magiche insieme ad altri ragazzi e a maestosi unicorni, tutti diversi per forma, colore e poteri. I giovani allievi devono creare un legame profondo con il proprio unicorno, così da sbloccarne la magia e imparare a usarla. Ciò avviene tra lezioni, sfide e nuove amicizie.

Oltre a Sophia, ci sono altri protagonisti: la sua migliore amica Ava Banji, sempre entusiasta e piena di vita; Layla Fletcher, super intelligente e vera esperta di unicorni; Isabel Armstrong, atletica e competitiva, desiderosa di primeggiare; Valentina Furi, una fashionista esuberante, discendente dei fondatori della scuola; e infine Rory Carmichael, allegra, socievole e sempre di buon umore.

