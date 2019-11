Luna diamante testo e audio del brano cantato da Mina e scritto da Ivano Fossati contenuto in La Dea fortuna, nuovo film di Ferzan Ozpetek in uscita il 19 dicembre

Ancora una volta la colonna sonora, e la musica italiana, avranno un ruolo importante nelle pellicola del regista.

La nuova pellicola dell’amatissimo regista vede tra i protagonisti Stefano Accorsi ed Edoardo Leo.

La storia racconta di Arturo e Alessandro, coppia da oltre quindici anni, la cui relazione è in crisi da tempo.

Arturo è un scrittore costretto a lavorare come traduttore, mentre Alessandro è idraulico.

A ravvivare le loro vite ci penseranno due bambini, di 9 e 12 anni, lasciatigli in custodia per qualche giorno da Annamaria, la migliore amica di Alessandro con problemi di salute.

FERZAN OPZETEK e la musica da haram suare a la dea fortuna

Le canzoni hanno spesso avuto un ruolo cruciale nei film di Ozpetek diventando dei grandi successi.

Nel 1999 Antonella Ruggiero interpretava Il sole al Nadir in Harem Suare.

Nel film cult del 2001, Le Fate ignoranti, veniva usata la hit Due destini dei Tiromancino mentre nel 2003, ne La Finestra di fronte, a brani storici di Mina e Nada si aggiungeva l’inedito Gocce di memoria cantato da Giorgia e scritto con Andrea Guerra, brano che diventò un gran successo commerciale.

Nel 2007 esce Saturno contro nella cui colonna sonora vengono usati brani di Carmen Consoli e Gabriella Ferri. Le musiche originali vengono scritte da Neffa, che compone anche l’inedito Passione, e Riccardo Ebenspacher.

Nel 2008 esce Un giorno perfetto e Ozpetek torna ad affidarsi al compositore pluripremiato Andrea Guerra. Il brano portante, Un altro cielo, è interpretato da Ermanno Giove.

Nel 2010 esce Mine Vaganti che, oltre a contenere due brani di Patty Pravo, la hit Pensiero stupendo e l’inedito Sogno, ha il merito di lanciare il brano di debutto di Nina Zilli, 50mila.

Per Magnifica presenza del 2012 il regista si affida ad una cantante turca da lui molto amata e presente in diverse pellicole, Sezen Aksu.

Nel 2014, in Allacciate le cinture, A Mano a mano nella versione di Rino Gaetano è il brano portante del film mentre nel 2017 per Napoli velata il regista si affida a Vasame di Enzo Gragnaniello reinterpretata da Arisa.

2019 la dea fortuna canzoni

Nel primo trailer diffuso a fine settembre è stata utilizzata una canzone di Sezen Aksu,Aldatildik.

Il secondo trailer rivela quella che sarà la canzone portante del film, un brano scritto da Ivano Fossati e interpretato da Mina (con alla fine l’intervento di Fossati) contenuto nell’album Mina Fossati uscito il 22 novembre di quest’anno… Luna diamante.

Nel film sarà contenuto anche l’inedito di Diodato, Che vita meravigliosa, di cui vi abbiamo parlato qui.

A seguire Luna diamante testo e audio.

LA DEA FORTUNA LUNA DIAMANTE TESTO

Non voglio ballare

c’è solo mezza luna stanotte

niente può accadere

perfino lontano da niente succede qualcosa

ma non qui

Mi serve qualcuno

che pensi a me come si pensa a una sposa

allora portami a casa

dove eravamo rimasti

la gente parlava e beveva

l’amore era quasi innocente

C’è una luna turchese e diamante stanotte

che può spezzarmi il cuore

tu con le tue mani

io con i miei occhi

con la mia bocca

tornando a casa

aiutiamoci a ricominciare

vestita come una signora

solo per farmi amare

ma non sono sicura

che non sia tardi stanotte

per tutti e due

E tu perché non parli?

una parola sospenderebbe il mio rancore

io non so più quello che dico

umiliata in silenzio

forse… strappata dal mio sentimento

so, so che anche in piena luce

saresti il mio primo pensiero

fin troppo vivido e forte

come il bagliore del giorno

ho dato troppa importanza… a questo amore.

E c’è una luna turchese e diamante stanotte

che ferirebbe ogni cuore

si, sono triste e mi manchi

anche se ti cammino accanto

sempre caro sei stato al mio dolore

dammi solo un po’ d’acqua

perché ho aspettato tanto

perché ho vissuto sempre

tra speranza e incertezza

per poi tornare da te

E tu luce di luna d’acciaio e diamante

che dal cielo spezzi i muri e le catene

guarda questo mio amore così cieco e costante

senza quasi ragione, che si possa capire

se i giorni da adesso, cominciassero di nuovo

che importerebbe tutto quello che ho detto

non è tardi stanotte

nemmeno per me