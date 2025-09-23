23 Settembre 2025
“L’ultimo ballo” è il primo tassello del nuovo capitolo discografico di Luk3 dopo Amici

A fine mese il cantante partirà con il suo primo tour, cinque date nel club, di cui tre già sold out

Luk3 presenta il nuovo singolo L’ultimo ballo
Luk3 L’ultimo ballo testo e significato: arriva il nuovo singolo del cantautore lanciato dall’ultima edizione di Amici e oggi tra i più seguiti del post-talent.

Dopo l’uscita di Senza cri con Anno del Dragone, a tornare con una novità è Luk3, tra i protagonisti della scorsa edizione di Amici. Pur non avendo raggiunto la finale, il giovane artista si è imposto come uno dei più concreti in termini di vendite: con il suo primo EP, Diciotto, è infatti ad oggi l’artista che ha venduto più copie nell’ultima edizione.

Reduce da un’estate passata sui palchi italiani, Luk3 è pronto ora al debutto con i suoi primi veri concerti da headliner. Tre sono già sold out: il 30 settembre a Largo Venue di Roma, e il 2 e 3 ottobre a Santeria Toscana 31 di Milano. Seguiranno il 15 ottobre al Démodé Club di Bari e il 16 ottobre al Duel Club di Napoli.

Proprio oggi, martedì 23 settembre, l’artista ha spoilerato il nuovo singolo, L’ultimo ballo, in uscita prossimamente per DMB/Trigggger e distribuito da ADA/Warner.

Il significato di L’ultimo ballo

L’ultimo ballo segna l’inizio del nuovo capitolo discografico di Luk3.

Ho scritto un pezzo su una storia finita che in fondo durerà per sempre…” le parole del cantante per annunciare lo spoiler.

L’ultimo ballo racconta la difficoltà di chiudere una relazione, tra il desiderio di lasciarsi andare a nuove esperienze e la consapevolezza che nessuno può sostituire davvero l’altra persona. Il testo mette in scena l’immagine di una stanza vuota dove l’ex balla da sola, mentre il protagonista confessa di volere soltanto un ultimo ballo insieme, un ultimo momento di vicinanza prima dell’inevitabile distacco.

Il suono del brano è già disponibile su TikTok.

Testo di L’ultimo ballo

Ma te lo urlo se vuoi
Che non c’è niente come noi
Perdiamo il conto delle ore
Forse dovrei andare a dormire però non mi va
Dormire con un’altra
Svegliarmi con un’altra
Scopare con un’altra che non sei te
E adesso che sei sola, sola
E stai ballando in una stanza vuota
Ma io volevo un ultimo ballo con te
Volevo solo un ultimo ballo con te

(Testo completo disponibile al rilascio ufficiale)

