Luk3, tra slalom, Cabriolet e bersagli, annuncia il nuovo singolo. Testo e video

Luk3 torna con un nuovo singolo, una ballad di cui – tra cabriolet, slalom, proiettili e bersagli – svela parte del testo in un video condiviso sui social.

A poco più di sei mesi dalla fine del suo percorso ad Amici di Maria De Filippi, il giovane cantautore – che prima dell’estate ha pubblicato Diciotto, l’EP più venduto tra quelli usciti dopo l’ultima edizione del programma, e a ottobre L’ultimo ballo – è pronto a inaugurare un nuovo capitolo discografico.

Nelle scorse settimane il suo nome era circolato in diverse liste di presunti candidati al Festival di Sanremo 2026. Luk3 ha però deciso di spegnere ogni voce direttamente sui social, chiarendo di non aver inviato brani né per la categoria Big né per quella delle Nuove Proposte. Nessuna candidatura, nessuna trattativa: al momento, la corsa sanremese non rientra nei suoi piani.

Luk3 il nuovo singolo in arrivo

Quello che invece è imminente è l’arrivo di un nuovo singolo, una ballad che Luk3 ha già iniziato a spoilerare ai fan attraverso alcuni estratti pubblicati sui suoi profili. Non ha ancora rivelato la data di uscita, ma è confermato che il brano arriverà nel mese di dicembre. E, in un gesto che conferma la natura molto partecipativa della sua fanbase, ha deciso di affidare proprio ai fan il compito di scegliere il titolo.

Intanto, ecco il testo che Luk3 ha condiviso sui social, offrendo un assaggio dell’atmosfera emotiva del nuovo singolo:

“Se sono ridotto uno straccio e tu come me

Mentre mi tiri per un braccio

E mi chiedi se ne abbiamo fatta giusta

Una una una

O è solo bello finché dura

Ma questo sabato è cabriolet

Il vento asciuga le lacrime e e

E se mi spagli, sbagli anche te

Siamo proiettile e bersaglio

Tutta la notte a fare slalom”