Radio date 1 maggio 2020.Primo appuntamento del radio date di maggio. Le novità questa settimana sono meno numerose del solito, ma non per questo poco.

"Tutti i baci che volevo darti" di Icaro diventa un brano a supporto di un'importante campagna per gli anziani

Tutti i ricavi dalla vendite del brano, e non solo, saranno destinati all'acquisto di tablet per gli anziani delle RSA in modo che possano rimanere in contatto con i propri cari.