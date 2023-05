Ludwig arriva sempre in estate, anche quest’anno. Fuori “La Stessa Cosa”

Ludwig arriva ogni anno quando le basse temperature lasciano posto al sole, alle spiagge, all’estate e lo fa sempre con singoli uptempo da ballare e ascoltare con lo spritz tra le mani.

Proprio per inaugurare la bella stagione torna con il nuovo singolo LA STESSA COSA, prodotto da Danusk e CELO.

Il brano è, come da prassi per Ludwig, un concentrato di sonorità pop/dance che ha tutte le carte in regola per essere il nuovo tormentone della stagione, almeno per chi ha voglia di ballare senza freni.

Tra amori estivi brevi, fugaci e senza romanticismi retorici La Stessa Cosa ci presenta un Ludwig più consapevole delle sue potenzialità musicali e che prova ad alzare la sua personale asticella per fare quel definitivo salto di qualità che tarda ad arrivare.

Un salto che non dipende dai numeri, straordinari se guardiamo Spotify, ma nell’immaginario del pubblico generalista che fatica a ricordare nomi e volti (specialmente in estate) degli artisti.

Il suo stile è ormai riconoscibile e il suo nome gira molto sui social grazie alla sua conoscenza, personale e professionale, con tutta una serie di creator digitali che gli dedicano storie e post.

Questo, unito alle altre strategie, gli hanno sempre consentito di costruire uno zoccolo duro che lo supporta e sostiene da anni e che, di certo, anche quest’anno non faranno mancare la loro spinta.

La Stessa Cosa sa di party in riva al mare, di ansie generazionali, di attimi effimeri che esplodono nei club consapevoli che, al tramonto di un’altra estate, ci sarà un altro treno, un’altra corsa.

Ecco l’audio del nuovo singolo di Ludwig: