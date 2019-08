Il 25 ottobre, a 40 anni dall’uscita dell’opera originale, Sony Music Italia lancerà sul mercato Lucio Dalla 40th Remastered Illustrated Edition, una versione celebrativa del primo grande successo discografico del cantautore.

Lucio Dalla iniziò a pubblicare dischi nel 1966 ma per lui il grande successo arrivò solo nel 1979, con l’ottavo album. Un dato che ci fa capire quanto sia cambiata la discografia nel corso degli anni e quanto poco tempo si dà oggi ai giovani cantautori per far conoscere e affermare la propria musica.

Lucio Dalla, questo il titolo del disco, fu prodotto da Alessandro Colombini e Renzo Cremonini. Al disco partecipò anche un giovanissimo Ron al pianoforte, chitarra acustica e cori. Il disco vendette oltre 1 milione di copie grazie a canzoni ancora oggi immortali come L’Anno che verrà e Anna e Marco.

Per celebrare i quarant’anni dall’uscita il disco tornerà nei negozi ad ottobre in cd e vinile con una versione da collezione ad edizione limitata.

L’album è stato rimasterizzato e la tracklist è arricchita da 3 brani in versioni inedite ovvero Angeli (Studio version), Stella di Mare (Demo english version) e Ma come fanno i marinai in duetto con Francesco De Gregori.

Questa nuova versione di Lucio Dalla è arricchita da un ricco libretto con interviste redatto da John Vignola e con le illustrazioni originali di Alessandro Baronciani, vere e proprie opere d’arte create appositamente per questo importante anniversario.

Lucio Dalla 40th Remastered Illustrated Edition – Le versioni in uscita

Il disco è stato rimasterizzato negli Studi Fonoprint di Bologna da Maurizio Biancani che ha trattato anche il disco originale insieme a Lucio Dalla nel 1979. Il campionamento digitale del master tape originale fatto a 192khz e 24 bit, ha permesso di recuperare appieno le sonorità originali, non falsate da precedenti interventi.

Il cofanetto sarà disponibile dal 25 ottobre 2019 in due versioni:

La versione LP, disponibile in sole 1000 copie numerate a mano, che includerà:

LP Rimasterizzato 192kHz/24bit

Cd Rimasterizzato + 3 Bonus Track

Libretto 12 pagine

Stampa di una illustrazione di Alessandro Baronciani in carta speciale 30*30 numerata a mano

Versione CD con all’interno:

Cd Rimasterizzato + 3 Bonus Track

Libretto 24 pagine

Lucio Dalla 40th Remastered Illustrated Edition – tracklist

Questa la tracklist dell’opera:

L’ultima luna Stella di mare La Signora Milano Anna e Marco Tango Cosa sarà (Lucio Dalla & Francesco De Gregori) Notte L’anno che verrà Angeli (Studio Version) Stella di mare (Demo English Version) Ma come fanno i marinai (Studio Version) (Lucio Dalla & Francesco De Gregori)

Qui a seguire il link per pre acquistare la vostra copia di Lucio Dalla 40th Remastered Illustrated Edition.