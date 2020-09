Lucio Battisti Rarities

Il 25 settembre è il giorno dell’uscita del cofanetto Rarities, che contiene 16 brani dell’immenso repertorio musicale di Lucio Battisti (ne abbiamo parlato Qui).

Il cantautore scomparso ormai 22 anni fa resta un punto fermo della musica italiana, con un repertorio nel quale si scopre ogni volta un nuovo colore.

Grazie al recente sbarco dei suoi brani su Spotify anche i più giovani stanno individuando i brani che hanno permesso di scrivere pagine importanti della storia della musica italiana. Sono, infatti, quasi un milione gli ascoltatori mensili solo sulla piattaforma streaming.

LUCIO BATTISTI RARITIES

Le 16 perle di Rarities saranno disponibili in due versioni: cofanetto formato CD e cofanetto versione LP, entrambe accompagnate da un commento traccia per traccia.

Una raccolta di rarità distribuite nel corso degli anni in vari supporti: singoli, versioni alternative, rarità e B sides, che trovano in questo speciale cofanetto il giusto prestigio.

In questa raccolta sono contenuti brani come la rara Extended Version di Pensieri e Parole, La farfalla impazzita portato al Festival di Sanremo del 1968 dalla strana coppia formata da Johnny Dorelli e Paul Anka, Le formiche che fu scritto per Wilma Goich e anche brani in lingua straniera. Tra questi spiccano Les jardines de Septembre, versione in francese de I Giardini di Marzo e Una Muchacha por Amigo, versione in lingua spagnola di Una Donna Per Amico.

Ecco la tracklist completa.

1. Pensieri e parole [Extended Version]

2. Per una lira

3. Vendo casa

4. Le formiche

5. La spada nel cuore

6. La folle corsa

7. Perchè dovrei

8. La farfalla impazzita

9. Il mio bambino

10. Les jardines de Septembre

11. Toujours plus belle

12. Ma Chanson de libertè

13. La Colina de las Cerezas

14. Una Muchacha por Amigo

15. To Feel in Love

16. Only