Luci Rosse Senza Porno: Splendi mai parla della paura di mettersi in gioco

La band abruzzese Luci Rosse Senza Porno pubblica un nuovo singolo dal titolo Splendi mai. Il brano è disponibile in tutti gli store digitali e su tutte le piattaforme streaming dal 23 marzo 2020.

In un momento così delicato per il nostro Paese, il gruppo ha deciso di rilasciare un nuovo pezzo per far parlare la musica. “Splendi mai descrive lo stato d’animo che ci fa reprimere ogni proposito, buono o cattivo che sia” – spiega la band – “Vi è mai capitato di rinunciare a priori ad un amore, una

passione o a un semplice hobby perché si ha paura di mettersi in gioco? Splendi mai parla di questo”.

Il singolo affronta il tema delle rinunce fatte per paura e delle scelte di non scegliere. “La brace ardente che riscalda ma non splende mai è la persona che sceglie di non scegliere, tornando indietro e rimanendo in un limbo emotivo che delinea la sua prigione”. Queste sono le parole usate dai Luci Rosse Senza Porno per descrivere Splendi mai.

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, realizzato con la regia di Francesco Ciavaglioli, che era stato messo online il giorno stesso dell’uscita del brano. Al momento, però, il video non è più visibile. Con un post sulla propria pagina Facebook, il gruppo ha spiegato il perché: “YouTube ha deciso di chiudere il nostro canale per contenuti sessualmente espliciti. Nella speranza di risolvere al più presto questa falla dovuta a deficienza potrete trovare le nostre ultime pubblicazioni sul nostro canale Instagram”.

Per tutte le news sui Luci Rosse Senza Porno si possono visitare il profilo Instagram ed anche la pagina Facebook del gruppo.

Luci Rosse Senza Porno, ecco chi sono

La band Luci Rosse Senza Porno nasce nel 2015 da un’idea di Franco Alfano, Pierpaolo Battista e Alessandro Sbrolli. Nel corso degli anni, al nucleo originario si affiancano altri musicisti tra i quali Andrea Orlandi, Camillo Cecere e Marco Di Domenico.

Il gruppo si esibisce dal vivo in apertura dei concerti di altri artisti (Marlene Kuntz, Gianni Maroccolo, Luca Barbarossa, Silvia Mezzanotte, Punkreas, per citarne alcuni); prende parte al Meeting Del Mare 2019, al MEI di Faenza e a Sanremo Rock Festival; è ospite delle manifestazioni abruzzesi Non Il Solito Festival e Arzibanda.

Il 2017 è l’anno dell’esordio discografico: i Luci Rosse Senza Porno pubblicano, autoproducendosi, il singolo Vasocostrizione Periferia. Seguono i brani La Ragazza Di Schiena, Come Un Film Di John Wayne e Vetri Senza Specchi.