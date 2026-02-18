18 Febbraio 2026
LUCI AL NEON tornano con “Smartbox”: nuovo singolo electropop dal 17 febbraio

Dopo l’EP Evolution, il trio indie pop al femminile torna con un brano uptempo

LUCI AL NEON presentano Smartbox, nuovo singolo electropop in uscita il 17 febbraio 2026
Le LUCI AL NEON tornano con un nuovo capitolo del loro percorso:Smartbox, nuovo singolo 2026 del trio indie pop, uptempo dal sound electropop, in uscita martedì 17 febbraio 2026 su tutte le piattaforme digitali.

Chi sono le LUCI AL NEON

Le LUCI AL NEON sono un trio indie pop tutto al femminile composto da Kris (voce e autrice), Alena (basso) e Francesca (batteria). Il progetto fonde sonorità indie pop e atmosfere synthwave in un’identità contemporanea e fortemente live-oriented. La produzione artistica è curata da Leo Pari e Simone Guzzino, anche coautori insieme a Kris dei brani del progetto.

Negli ultimi mesi il trio ha consolidato la propria identità tra scrittura visiva e attitudine live. Dopo una serie di singoli pubblicati, tra cui Kawasaki, Al Palalottomatica e Nella Playlist dei tuoi pensieri (in duetto con Jessica Morlacchi), il 24 ottobre 2025 è arrivato il primo EP ufficiale EVOLUTION, progetto che ha aperto un nuovo percorso discografico.

“Smartbox”: un amore che non si lascia rinchiudere

Con Smartbox le LUCI AL NEON mettono al centro una storia che parla di controllo, confini e bisogno di libertà emotiva, su una base electropop travolgente e notturna.

“Smartbox è un brano su una storia d’amore che qualcuno vorrebbe controllare e rinchiudere. Ma certe emozioni non si impacchettano: esplodono, ballano, fanno rumore”, racconta Kris.

Un momento chiave: dal live a un nuovo step discografico

Il singolo arriva in una fase importante per la band, impegnata nella promozione live di Evolution, progetto vincitore del Bando SIAE “Per Chi Crea” – Nuove Opere, realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE.

Dopo i live già svolti al Reset di Benevento e al Quid di Roma, le LUCI AL NEON proseguiranno con nuove tappe nei club italiani, tra cui:

  • 12 marzo 2026 – Apollo (Milano)
  • 15 marzo 2026 – Locanda Blues (Roma)

 

