Luché Salmo, è partito il dissing dell’estate 2019.

Nelle ultime ore gli appassionati di musica rap sono letteralmente incollati agli schermi dei propri cellulari per assistere al cat fight tra due rapper italiani, il cosiddetto profeta del rap, Salmo, e Luché.

Ma esattamente cosa sta succedendo? Andiamo a riassumere quanto detto e avvenuto finora.

Il “dissing” via social è partito da Luché a seguito di un posto di Salmo…

ATTO I – L’Entusiasmo di Salmo

Tutto parte quando venerdì scorso Machete Mixtape 4 si conferma per la quinta settimana consecutiva l’album più venduto in Italia. A seguito della notizia Salmo, preso dall’entusiasmo scrive quanto segue:

“A 5 settimane dall’uscita MACHETE4 è ancora il disco più venduto in Italia. Playlist dopo 9 mesi è ancora nella Top 5. Facile raggiungere la prima posizione, difficile restarci. Funziona così! So che può dare fastidio e chiedo scusa per la sboronata ma questi sono i due migliori album usciti tra il 2018 e il 2019.“

Il tutto corredato da un bel Fanxxxx.

A questo punto Luché, impegnato tra l’altro nelle scorse settimane nel programma Rai Realiti, decide, anche se non chiamato in causa, di comunicare al collega che secondo lui i dischi sopra citati non sono i migliori del biennio e lo invita a volare basso.

Ma non solo, Luché accusa anche la Machete di aver copiato il suo brano, Je ce credevo, nella realizzazione del singolo Marylean.

ATTO II – SALMO risponde: “Sei un rapperino che non live fa schifo…”

Nella giornata di oggi arriva, attraverso le Instagram Stories, la risposta di Salmo. A quanto pare le critiche di Luché, a sua detta, nei post di Salmo sarebbero spariti…

La risposta di Salmo è una vera e propria asfaltata nei confronti del collega, trovate qui il video se volete vederlo e ascoltarlo.

Ecco cosa risponde Salmo a Luché:

“Ciao Luca, ti rispondo solo ora perché in questi giorni dovevo pensare a delle cose molto più importanti che rispondere ad un rapperino invidioso come te. Prima cosa che ti voglio dire è che io non sono un ragazzino, non cancello i messaggi, al massimo rispondo e ti dico la verità, secondo me te lo sei cancellato tu da solo il messaggio perché probabilmente non ti stava cagando nessuno e ti è venuta la crisi esitenziale. Un’altra cosa che vorrei dirti… non ti azzardare a parlare di musica con me fra, e sai perché? Perché la prova del nove della musica sono i live e mi dispiace dirtelo fra tu dal vivo fai veramente cacare, fai veramente schifo. E non è solamente la mia opinione, è l’opinione di tutti. Tutti lo sanno che fai schifo dal vivo fra. Non so fai qualcosa, prendi qualche lezione. E poi hai sprecato quaranta minuti della tua vita Fraté per scrivermi un trafiletto, questo tuo esame socio-musicale, sembra che mi hai ascoltato parecchio fra, io purtroppo di te non son un caxxo, quindi non so fare un esame socio sanitario sulla tua musica. So solo che ti ho sentito dal vivo, fai schifo bro. Quindi di che parliamo? Poi dici che i miei testi sono banali fra, tu, proprio tu? Che canti canzoni tipo quest’estate sono single, in classifica stamm fort – mincxxa chi sei fra Ungaretti? Malcom X? E poi Fra ti vorrei dare una spiacevole notizia, in classifica non stai forte. E poi spiegami questa, come mai tu puoi proclamarti re di sto caxxo e leccarti le palle tutto il tempo ed io non lo posso? Perché no? Alla fine ho detto la mia opinione e mi sono basato su numeri certificati, non me lo sono inventato. Però faccio io lo sborone e vi scaldate tutti, come mai? Lo fate voi e non gliene frega un caxxo a nessuno, come mai? Ci sarà un motivo… La cosa più importante Fraté, cioè che caxxo di rapper sei? Hai qualcosa contro di me e mi scrivi i commentini, ti fai le storielle tipo le Pussy, tipo le ragazzine. Almeno Inoki quando aveva qualcosa da dirmi scriveva le canzoni, faceva i freestyle. Tu invece che rapper sei? Sei un’opinionista, sei un rapperino da Instagram, quindi se vuoi il mio consiglio fra, se hai qualcosa da dire accendi il microfono, scrivi, scrivi una strofa, una canzone, fai un ritornello di merda, fai quello che ti pare fra… Se hai qualcosa dire me lo dici in una canzone, poi vediamo cosa succede.“

ATTO III Luché contro Salmo risponde e tira in mezzo Fedez

Puntuale arriva la risposta, sempre attraverso Instagram stories di Luché che usa parole decisamente pesanti nei confronti di Salmo, tirando in ballo anche Fedez…

“Allora fratello caro visto che tu sei un grande genio della musica e che nessuno può parlare di musica con te… Allora posso dirti solo una cosa, io di te ho ascoltato poco ma mi è bastato per capire quanto veramente sia una merda la tua musica e te lo dico veramente con il cuore in mano senza nessuna invidia. È quello che penso io, è quello che pensa pure mezza scena solo che nessuno ha il coraggio di dirtelo per qualche motivo. C’è da dire che questa leggenda che io live faccio schifo è una leggenda che è nata da qualche rapper amico tuo che io ho distrutto molto facilmente diciamo con una sola rima senza neanche scrivere un dissing completo… E quindi tu che non sei mai venuto ad un live mio, e forse se fossi venuto avresti sicuramente imparato qualcosa, non sai di cosa stai parlando. Invece io ho visto molti video dei tuoi live con i bidoni della spazzatura con le bombolette scritti sopra che ci riportano agli anni ’90 dove tu continui, ti ostini, a portare avanti questa cosa della roba vera, dell’underground quando fai uscire i video promozionali su PornHub che è una cosa che neanche Fedez avrebbe mai fatto… Se fossi venuto ad uno dei miei live avresti visto che canto per due due ore di fila senza nessun effetto sulla voce, senza nessuna doppia, canto i ritornelli, canto e rappo ogni strofa… Quindi vuol dire che stai parlando di un artista che non conosci… che poi anche questa è una grande bugia, io ti rispondo con una storia molto più breve della tua… Adesso prendo il mio telefonino inglese e faccio uno screenshot del messaggio che mi hai mandato quando è uscito ‘Malammore’ dove dicevi che era il disco più fresco degli ultimi dieci anni e che capivi tutte le parole, anche quelle in napoletano.”

A questo punto Luché rincara la dose accusando Salmo di averlo copiato citando anche Dani Faiv e Sfera Ebbasta…

“Tu la mia musica la conosci benissimo, in ‘Playlist ci sono 5/6 rime identiche alle mie, nel tuo Mixtape c’è un beat completamente copiato dal mio, canti il ritornello con la mia impostazione vocale… All’Arenile di Napoli volevi chiudere il mio concerto ed io ti dissi ‘Fratello io non posso suonare prima di te siamo nella mia città mi dicesti – Lo sai anche io come te ho fatto un pezzo con la chitarra – con la differenza che i miei ritornelli me li canto io, non li faccio cantare ad una cantante inglese, e fa pure cagare quel pezzo… Detto questo io ho solamente commentato un post di una persona che da anni a questa parte non fa altro che atteggiarsi come un animale…se uno si vanta dei propri numeri è ok, ma se inizi a dire che la tua roba è migliore di tutti, tu stai offendendo tutto il resto della scena, non hai rispetto per l’arte degli altri… La tua roba è ok ma non è il meglio che c’è in Italia e mi sono rotto il caxxo di vedere il tuo movimento, di questo Dani Faiv che prima vuole fare il tipo con le trecce colorate, poi se le taglia diventa di nuovo rapper e glielo perdonano tutti perché siamo in una nazione di idioti… E tu prima hai iniziato con la Dubstep, poi sei tornato all’Hip Hop, poi sfotti Sfera Ebbasta, poi ci fai un featuring… fratello sei Fedez 2.0, ci hai rotto il cazzo. E poi un’altra cosa pezzo di mxxxa, quando fai le storie non fare l’accento napoletano perché io non ho mai sfottuto il vostro accento, idiota di mxxxa…“

In un’ultima serie di storie di Instagram il rapper napoletano si rivolge ai suoi fan…

“Volevo spiegare non tanto a Salmo ma a voi che ascoltate da fuori questa faccenda. Ho fatto questo intervento e ho scritto sotto al post… non è perché uno rosica. Fortunatamente qua lavoriamo tutti, chi più, chi meno. Non mi va di dire i miei numeri, le date che faccio… io faccio tanti concerti. Solo tra Luglio e Agosto ne ho fatti cinquanta con una media di 2.000/3.000 persone. La cosa con Salmo è che io ho notato un atteggiamento da parte sua che è strano e mi ha dato fastidio, ma l’ho sempre tenuta dentro di me, fin quando non ho sentito le rime uguale alle mie rifatte in ‘Playlist” e quando ho ascoltato il Machete Mixtape ed ho notato questo beat così uguale, ho notato che di Napoli non c’era nessuno… Io non volevo far succedere questo casino però sentirsi così forte e così intoccabile, sentirsi un Dio, quando poi è bravo eh, ma gran parte del suo successo lo deve anche alle polemiche. Con Rovazzi si è sempre scagliato contro Rovazzi… poi si è sempre scagliato contro Fedez, Gué dice che è il primo artista Hip Hop ad aprire il forum e lui si scaglia contro Gué… Il rispetto degli altri lui non lo ha… allora perché non posso dire una volta che mi è stato palesemente copiato un beat, l’impostazione delle strofe, perché non posso dire quando lui lo ha fatto sempre contro tutti. È semplicemente questo, niente di più.“

ATTO IV La risposta lapidaria, e ironica, di Fedez…

Fedez da parte sua ha semplicemente risposto con un breve video tirandosi fuori da ogni polemica…

“Bimbi, non litigate e quando fate la gara a chi ha il pistolino più lungo non mi tirate in ballo e sopratutto iniziate ad avere quarant’anni, dovreste avere altre priorità nella vita, tipo farvi controllare la prostata.“

LUCHÈ Salmo. Ed ora?

Al momento non sono arrivate nuove risposte se non un post di Salmo in cui si scusa con i Napoletani per averne imitato l’accento nelle stories rivolete a Luché…

“Chiedo scusa a tutti gli amici napoletani per l’imitazione. Solo amore per Napoli, mea culpa.“

E voi, chi pensate sia da