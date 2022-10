Luchè: Napoli incorona il rapper, quarta data del tour al Palapartenope

Non sembra volersi arrestate lo straordinario successo del Dove Volano le Aquile tour di Luchè. Il rapper campano, infatti, ha ricevuto un’accoglienza tale in “madrepatria” da essere stato in grado di aggiungere non una, non due, non tre ma ben quattro tappe nella sua Napoli, al Palapartenope.

Non sono infatti bastati, al rapper, il doppio sold out delle date campane del 29 e del 30 novembre, né tantomeno il terzo appuntamento al Palapartenope: i biglietti sono terminati in 48 ore dall’annuncio, e per far fronte all’enorme richiesta, Luchè ha aggiunto una quarta data a Napoli, il 1 dicembre.

Dove volano le Aquile Tour di LuchÈ: una storia di successo

Dovremo ancora attendere due mesi agli appuntamenti autunnali del Dove Volano Le Aquile Tour – prodotto da BPM Concerti e Trident Music -, eppure la richiesta di biglietti è talmente alta che Luchè continua ad aggiungere nuove date. Il tour partirà il 19/11 dall’RDS Stadium di Rimini, per poi proseguire il 21/11 al Mediolanum Forum di Milano, il 24/11 al Palazzo dello Sport a Roma e concluderà con le quattro date campane, dal 29/11 al 2/12.

I fan potranno finalmente incontrare l’artista per vivere le emozioni del suo spettacolo e ascoltare dal vivo le hit che stanno segnando una nuova era della sua vita artistica, tra cui i brani del progetto discografico Dove Volano Le Aquile.

Il disco è uscito l’1 aprile per Columbia Records / Sony Music ed è stato certificato con il disco di platino. Questa settimana è arrivata inoltre la certificazione disco d’oro per il nuovo singolo, La notte di San Lorenzo. I biglietti per la nuova data sono in vendita da mercoledì 5 ottobre.

Di seguito il calendario aggiornato del DOVE VOLANO LE AQUILE TOUR: