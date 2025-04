Luchè e il lato oscuro delle emozioni: annunciato il nuovo album, “Il mio lato peggiore”

Luchè annuncia un nuovo album per il 2025, Il mio lato peggiore.

Dopo l’annuncio dell’attesissimo live evento allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 5 giugno 2025, e un tour infuocato nei festival estivi con gran finale all’Unipol Forum di Milano, Luchè è pronto a tornare con un nuovo progetto discografico.

Luchè: il nuovo album “Il mio lato peggiore” esce il 16 maggio

Con un trailer pubblicato sui social, Luchè ha annunciato l’uscita del suo nuovo album Il mio lato peggiore, il primo ad uscire per Warner Music Italy, che sarà disponibile ovunque dal 16 maggio 2025.

Il video teaser mostra l’artista alle prese con un alter ego, in un confronto simbolico e visivamente potente: una villa immersa in uno scenario apocalittico fa da cornice a un viaggio introspettivo tra luci e ombre. Il concept è chiaro: questo non è solo un album, ma una dichiarazione di intenti. Un Luchè crudo, autentico, che si mette a nudo per raccontare il suo lato più oscuro.

Sonorità street e introspezione: cosa aspettarsi da “Il mio lato peggiore”

Anticipato dal singolo Anno Fantastico feat. Tony Boy e Shiva, il disco promette un mix tra sonorità street e momenti conscious. Non mancano brani riflessivi, con produzioni dal respiro internazionale. Durante il live all’Unipol Forum di Milano, Luchè ha anche svelato un inedito in collaborazione con Night Skinny, ulteriore assaggio del nuovo sound.

Formati disponibili e pre-order

L’album Il mio lato peggiore sarà disponibile nei seguenti formati fisici, già in pre-order:

CD

CD autografato

Vinile nero

Vinile giallo trasparente autografato

PRE-ORDINA QUI

LUCHÈ LIVE 2025

Luchè porterà la potenza dei nuovi brani e i suoi grandi successi in una serie di appuntamenti live, a partire dal grande evento allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 5 giugno 2025.

Date del tour

5 giugno – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

22 luglio – Termoli – Termoli Summer Festival

24 luglio – Roma – Rock in Roma

8 agosto – Riccione – Versus Festival

16 agosto – Gallipoli – Parco Gondar

21 agosto – Diamante – Teatro dei Ruderi

29 agosto – Castellammare del Golfo – Castellammare Music Fest

4 settembre – Empoli – Beat Festival

15 settembre – Milano – Unipol Forum

Il tour è prodotto e organizzato da Vivo Concerti.