Si svolgerà il 7-8-10-12 agosto presso il Parco Naturale Lama Balice di Bitonto (Ba) Luce Music Festival, quattro giornate di musica e cultura concentrate nel letto di un corso d’acqua ormai asciutto lungo 37 chilometri dove un tempo scorreva l’antico fiume Tiflis.

Sul palco della terza edizione Vinicio Capossela, Gio Evan, Dente e Francesca Michielin.

Il festival è realizzato con il contributo della Regione Puglia, in collaborazione con il Comune di Bitonto.

Nato nel 2018 come festival itinerante in prossimità dei porti pugliesi, per la sua edizione speciale Luce Music Festival ha scelto questo porto inusuale affinché, proprio come il fiume Tiflis torna a vivere ogni volta che la pioggia lo bacia, anche il mondo della musica possa a tornare a vivere dopo una lunga stagione di siccità.

Il tour è riservato a un numero limitato di spettatori per ogni appuntamento, in possesso del biglietto e previa prenotazione a info@lucemusicfestival.it scrivendo in oggetto Bacco in Lama Tour.

Prima di ogni concerto il pubblico avrà la possibilità di ampliare la propria esperienza con Bacco in Lama, un tour guidato alla scoperta del patrimonio storico artistico ed enogastronomico del territorio. I visitatori potranno ammirare le mura della città, le antiche architetture civili testimoni di trasformazioni sociali e politiche, le porte urbiche, i ponti realizzati nel XIX sec dall’architetto Luigi Castellucci e fare una sosta dedicata alla degustazione di vini e prodotti da forno presso la Masseria Lama Balice, fino ad arrivare direttamente in platea.

LUCE MUSIC FESTIVAL – PROGRAMMA

7 Agosto – Ore 21.30

Vinicio Capossela “Pandemonium”

8 Agosto – Ore 21.30

Gio Evan – Albero Ma Estro

10 Agosto – Ore 21.30

Dente

12 Agosto – Ore 21.30

Francesca Michielin

