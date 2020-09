Luca Vismara dedica il nuovo singolo “Marina” a Marina La Rosa

Il nuovo singolo di Luca Vismara, cantante della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, si chiama Marina. Il brano, disponibile per il download e lo streaming dal 14 settembre 2020, vede la partecipazione straordinaria di Marina La Rosa che vent’anni fa debuttava nel mondo dello spettacolo come concorrente del Grande Fratello.

Marina è il primo singolo estratto dal nuovo Ep di Luca Vismara, che sarà pubblicato prossimamente. Il brano è caratterizzato da chiari riferimenti musicali degli anni ottanta; e riporta il cantante al mondo elettronico con cui si era inizialmente presentato sulle scene del mercato discografico.

Luca parla così del singolo: “Con Marina torno a un mondo musicale che mi è più affine: quello pop elettronico, questa volta con uno sguardo al passato. Fra tutte le tracce del mio prossimo EP, Marina è sicuramente la canzone più intima. Voglio tornare a far ballare, emozionandosi“.

Con questa canzone, inoltre, il cantante celebra la sua amicizia con Marina La Rosa, con la quale duetta. I due artisti si sono conosciuti in occasione dell’ultima edizione de L’Isola dei famosi nel 2019. Da quell’esperienza è nato un legame profondo.

Luca Vismara e il suo rapporto con Marina

Circa il rapporto con Marina, Luca Vismara afferma: “A Marina mi lega il sentimento più vicino all’amore che io abbia provato negli ultimi anni. Un sentimento viscerale, paragonabile a un vero e proprio innamoramento.

Qualche mese fa ho chiamato Marina per dirle che le stavo dedicando una canzone e che avrei voluto che ci fosse. Non ero convinto di volerla pubblicare, mi imbarazzava l’idea di parlare di sentimenti, ma glielo devo. Non è stato facile coinvolgerla anche perché tutto avrei voluto meno che renderla ridicola, ma credo di esser riuscito a confezionare un buon prodotto, più maturo rispetto alle mie precedenti pubblicazioni.

È il mio modo per ringraziarla per tutto ciò che ha fatto e che continua a fare per me, nelle nostre vite private. Al di fuori del piccolo schermo“.

Marina La Rosa ha parole di stima ed affetto per Luca Vismara:

“L’isola dei famosi è un’esperienza incredibile che ricorderò sempre ma è Luca il vero tesoro che ho trovato in Honduras. Più passa il tempo e più mi rendo conto che le uniche cose davvero importanti sono le relazioni umane. E la nostra, quella tra me e Luca, è una di quelle autentiche e vere senza giudizi né filtri. Anche l’amicizia è amore. Quando mi disse che stava scrivendo una canzone per me mi ha così emozionato che non sapevo cosa dire ma alla fine abbiamo riso come sempre. Lo considero un prezioso, preziosissimo regalo“.

Marina, il testo

Qui di seguito potete leggere il testo di Marina:

Come mare tra le mani tu mi scivoli via

Rimane solo l’idea.

Il mio ‘mai più senza’, sei dipendenza

Rido emozionandomi un po’.

Mia sirena, parli a un cuore che conosci e rapisci

Che segretamente poi custodisci

Rinchiudendo i tuoi pensieri cercando la tua verità.

Camminerò sulla sabbia cercandoti un po’.

Ti penserò tra le onde io ti respirerò.

Come mare tra le mani tu mi scivoli via

Rimane solo l’idea.

Il mio ‘mai più senza’, sei dipendenza

Rido emozionandomi un po’.

Come sale sulla pelle mi rimane l’essenza, il resto scivola via.

Sarà forse il nome pieno di sole che mi attrae e mi porta da te.

Sei la notte che dovrebbe portarmi consiglio, mi ci perdo e mi porta scompiglio;

mi confonde, travolge e colpisce come sai fare tu.

Camminerò sulla sabbia cercandoti un po’.

Sei quel vento che sfiora il mio volto.

Ti penserò tra le onde io ti respirerò.

Sei il profumo che metto ogni giorno.

Come mare tra le mani tu mi scivoli via

Rimane solo l’idea.

Il mio ‘mai più senza’, sei dipendenza

Rido emozionandomi un po’.

Come sale sulla pelle mi rimane l’essenza, il resto scivola via.

Sarà forse il nome pieno di sole che mi attrae e mi porta da te. >

Seguimi, vieni con me.

Sei quel vento che sfiora il mio volto.

Solo perdendoci possiamo ritrovarci.

Sei il profumo che metto ogni giorno.

Come mare tra le mani tu mi scivoli via

Rimane solo l’idea.

Il mio ‘mai più senza’, sei dipendenza

Rido emozionandomi un po’.

Come sale sulla pelle mi rimane l’essenza, il resto scivola via.

Sarà forse il nome pieno di sole che mi attrae e mi porta da te.