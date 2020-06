Luca Vismara canta la voglia di evadere in “Congiunto Tropicale”

Congiunto Tropicale è il nuovo singolo di Luca Vismara, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 18 giugno 2020. Il brano segna il ritorno del cantante sulle scene musicali, dopo le sue esperienze televisive ad Amici di Maria De Filippi nell’edizione 2017/2018 e all’Isola dei Famosi nel 2019.

Congiunto Tropicale è nata durante il periodo di quarantena appena passato. Luca Vismara racconta: “Avevo bisogno di leggerezza dopo un momento storico così triste e complicato. ‘Congiunto Tropicale’ è un inno alla vita, all’amore e al divertimento seppur responsabile perché ‘…ti porterei a ballare, ma Conte ha detto no!’“.

Il cantante prosegue rivelando lo spirito con cui la canzone è nata. “Ci tenevo a raccontare quelli che erano i miei pensieri e le mie speranze nel ricordo di alcuni momenti delle nostre estati che probabilmente quest’anno difficilmente rivivremo“.

Il brano racchiude ed esprime la voglia di evadere, anche se solo con il pensiero. Il lockdown ha fermato le vite di tutti, ma non ha fatto venir meno la voglia di sognare. Così, l’estate ormai prossima diventa simbolo di rinascita e ritorno alla vita.

Con questo singolo, Luca Vismara torna alla musica dopo l’uscita dell’Ep A-mare. Non abbandona però il mondo della televisione, che si affianca a quello musicale. Infatti, parallelamente ai prossimi impegni televisivi, l’artista è al lavoro sul suo primo album di inediti.

Al momento, non si sa nulla di più sul disco; sembra però che segnerà un netto ritorno alla musica pop/dance. Per scoprirlo, non resta che aspettarne l’uscita.