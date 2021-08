Luca Toscano, l’uomo che ha illuminato l’Eurovision Song Contest 2021 con 30.000 braccialetti led

All’Eurovision 2021 c’è un altro nome italiano che si è distinto oltre ai vincitori della manifestazione, i Måneskin. Si tratta di Luca Toscano, giovane imprenditore italiano che ha già all’attivo prestigiose collaborazioni… da The Walt Disney Company a X Factor.

Giovane imprenditore venticinquenne che, nel corso di pochi anni, ha già coordinato servizi per eventi di alto profilo in 39 Paesi e tre continenti diversi, con CROWDLED, azienda olandese di cui è partner gestendo la sede italiana dal 2017, il suo CEO Paul Reuwer e un team di circa 10 persone, si è occupato della produzione, distribuzione e gestione dei quasi 30mila braccialetti LED RGB DMX che hanno illuminato il pubblico in tutte le serate dell’Eurovision.

Questo modello rappresenta una vera e propria svolta tecnologica nel campo degli eventi. Ecco perché…

Si tratta di braccialetti dotati di un ricevitore radio unidirezionale incorporato, riutilizzabili quasi all’infinito, che possono essere controllati e programmati anche da remoto, permettendo di dare vita a complesse coreografie di luce che si muovono a ritmo con la musica, ma anche creare scintillii casuali o composizioni luminose ben strutturate.

Ecco alcune dichiarazioni di Luca Toscano:

“Fresco dell’esperienza dell’Eurovision Song Contest di quest’anno e in vista dell’Eurovision del prossimo anno, che si terrà in Italia e sarà prodotto dalla RAI, sono convinto che questa nuova tipologia di braccialetti LED, possa contribuire al completamento del complesso e meraviglioso scenario che sarà preparato da centinaia di addetti ai lavori, tra i migliori d’Italia e del pianeta. Sono contento che l’Italia, dopo più di trent’anni, ospiterà un evento di questa portata, in grado di valorizzare ulteriormente il nostro bel paese nel resto d’Europa… sarebbe per me fonte di grandissimo orgoglio poter portare le nostre tecnologie anche al cospetto del pubblico italiano in quel contesto, poter dire che, dopo aver lavorato in giro per il mondo, potrò finalmente giocare in casa”.

Quest’anno in realtà Toscano ha già giocato in casa… si è occupato infatti, dirigendo una squadra di tre operatori internazionali, dell’articolato gioco di laser 3D che hanno avvolto Alessandra Amoroso durante la registrazione del video con cui ha annunciato il suo live TUTTO ACCADE a San Siro.

“Durante la pandemia e lo stop forzato durato quasi due anni, abbiamo investito e diversificato l’attività in ricerca e sviluppo e con un team di ingegneri Italiani ed internazionali abbiamo lavorato alla creazione di altre soluzioni inedite ed innovative che non vediamo l’ora di poter annunciare“.

Conosciamo meglio Luca Toscano

Dopo aver mosso i primi passi da giovanissimo sulla piattaforma Second Life, Luca Toscano ha sviluppato sin da subito una propensione per il business, che lo ha portato poi nel 2015 a fondare in proprio la ARTECH, con l’intento di fornire e creare tecnologie per mettere in scena i desideri dei suoi clienti.

Mosso dalla sua intraprendenza e creatività, in pochi anni TOSCANO è riuscito ad aprire tre diverse sedi (a Napoli, Milano e Miami) e a stringere collaborazioni con importanti realtà internazionali, tra cui: Le Mark Group, CrowdLED, Linde Gas Italia e Kvant Show Production.

Prima di prendere parte all’Eurovision Song Contest 2021, il giovane imprenditore italiano aveva collaborato anche con molte altre realtà nazionali e internazionali, tra cui: X Factor 13, Italia’s Got Talent (nona e decima edizione), The Walt Disney Company, Maluma, Rai e Tomorrowland.