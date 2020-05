Luca Marino pubblica il brano synth-pop “Come stai?”

Il cantautore errante Luca Marino torna sulla scena musicale con un nuovo brano inedito, dal titolo Come stai?. La canzone è disponibile in streaming e digital download dal 29 aprile 2020.

Come stai? è scritta, suonata, arrangiata, prodotta e mixata da Luca Marino.

Si tratta di un brano synth-pop dal ritmo marcato, accompagnato da una melodia che strizza l’occhio alle radio (qui potete vedere il video disponibile al momento su YouTube).

La canzone affronta il tema della paura e di come essa influisce sull’uomo. La paura condiziona le persone, le loro relazioni, i loro sentimenti e anche la loro capacità di provare empatia.

Il titolo del brano è un invito a riflettere sulle conseguenze che una situazione di difficoltà, quale quella attuale, può determinare.

Così, ad esempio, di fronte alla reale possibilità di perdere tutto, anche una domanda tipo “Come Stai?” che fino a poco tempo fa era considerata una convenzione, diventa importante e centrale nella vita di ciascun individuo.

“Da quando è iniziata questa quarantena globale” – confessa Luca Marino – “ogni giorno non faccio che pensare alle persone lontane, a quelle vicine, al futuro che, personalmente, è molto incerto”. E a proposito del singolo, racconta: “Come stai?” sono tutti gli abbracci non dati, tutte le cose non fatte. È un invito a non dare mai nulla per scontato, soprattutto gli affetti”.

Il cantautore (classe 1981) ha esordito discograficamente nel 2010 al Festival di Sanremo con l’album Con la giacca di mio padre; ha poi rilasciato due album autoprodotti; e ha vissuto l’esperienza come busker, suonando per le strade.

La sua ultima pubblicazione risale ad ottobre 2019, quando ha fatto uscire il disco Vivere non è di moda contenente il singolo Non va più via.

L’eclettico percorso musicale di Luca Marino prosegue adesso con il singolo Come stai?.

Per tutte le news che riguardano il cantautore errante, potete visitare il sito ufficiale, la sua pagina Facebook e il suo profilo Instagram.