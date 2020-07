Luca Carboni: dal 10 luglio il nuovo singolo “La Canzone dell’Estate”

Uscirà per Sony Music il 10 luglio il nuovo singolo di Luca Carboni La Canzone dell’Estate, altro pezzo che si inserisce in corsa nella lotta dalla cui uscirà il tormentone dell’estate 2020.

Luca Carboni torna, quindi, con un pezzo pronto a conquistare l’airplay radiofonico, dopo l’ottimo riscontro di Luca Lo Stesso del 2015 e Una Grande Festa del 2018, brani che hanno scalato la chart Earone risultando tra i più trasmessi dell’anno.

Un nuovo tassello nella lunga e sfaccettata carriera del cantautore bolognese che lo scorso anno pubblicò una nuova versione del brano Prima di Partire con Giorgio Poi, prodotta da Dardust (ne abbiamo parlato Qui).

Negli ultimi mesi abbiamo potuto ascoltare la voce di Luca Carboni nel singolo Canzone Sbagliata insieme a Shade e Danti (Qui il nostro articolo), brano che ha conquistato la Top 40 della classifica radio Earone. Elisa, invece, ha scelto la sua Mare Mare per il contest I Love My Radio.

“Durante la quarantena, pensando all’estate, è nato questo pezzo in cui si fondono momenti ‘caldi’ del passato e momenti del presente. Una canzone in fondo amara ma, nonostante l’inquietudine, l’estate, oltre al sudore, non può non spremerti anche gocce di amore e di speranza.”