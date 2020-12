E’ uscito il nuovo singolo del cantautore romano Luca Bonasera L’amore non basta (Music Ahead), brano che anticipa l’album d’esordio in uscita venerdì 11 dicembre.

Luca Bonasera è cantautore e blogger cresciuto nella provincia romana, conosciuto per aver sfiorato il palco dell’Ariston dopo la partecipazione all’Accademia di Sanremo nel 2005.

“Capita a volte, che il solo amore non sia sufficiente a tenere insieme due persone, nonostante la complicità. L’amore non basta descrive proprio questo momento, in cui si raggiunge la consapevolezza che nonostante tutto sia stato un bel viaggio.”

Così il cantautore descrive il nuovo singolo che, al pari dei precedenti Milka & Sashimi e Cattive abitudini (ne abbiamo parlato Qui), farà parte dell’album.

Il progetto discografico, intitolato semplicemente Luca Bonasera, si comporrà di 10 brani.

Il singolo L’amore non basta è accompagnato da un videoclip girato dal regista Alfonso Alfieri.

LUCA BONASERA L’AMORE NON BASTA – IL TESTO

Istantanea di un momento

e ignaro del tempo

solo sguardi che ci chiamano

e labbra toccano

ma noi siamo stati imprudenti

avevo solo bisogno di pace

per riposare in un posto nascosto

il sonno di eroi e poi quei tuoi silenzi

troppe domande tra noi

io rispondevo tu hai

e adesso se ci pensi

tu alla tua vita e alla mia

va tutto bene la mia

Ci credi nel colpo di fulmine?

te l’ho chiesto in un giorno di Agosto

mi hai risposto stai attento

che non è poi così semplice

ma io non capivo

Non lo capivo che a volte

l’amore non basta

non bastano i gesti, i passi,

le mani, la complicità,

non basta un aereo per quella distanza

non serve neanche il buio, il silenzio

di quella mia stanza, finisce così

ma abbi cura di te

abbi cura di quel tuo sorriso e la

timidezza spiazzante, quella fragilità

mentre parli piano

Va bene così, per sempre non c’è

di tanto, intanto mi parlo di te

va bene così, va bene perché

è stato un bel viaggio, il viaggio con te

Lo dico sottovoce, che cosa sei per me

ma tanto chi ci sente, nessuno lo farà

eppure se lo facesse, dimmi che male fa

tu dimmi che male fa

Va bene così, per sempre non c’è

di tanto, intanto mi parlo di te

va bene così, va bene perché

è stato un gran viaggio, il viaggio con te