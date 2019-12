E’ uscito Cattive Abitudini, il nuovo singolo del cantautore romano Luca Bonasera che anticipa l’arrivo dell’album d’esordio che vedrà la luce a breve per l’etichetta Music Ahead.

Cattive Abitudini, prodotto da Giuliano Boursier, arriva dopo il buon riscontro di Milka & Sashimi, uscito lo scorso mese di giugno. Così il cantautore spiega il brano:

“’Cattive abitudini’ è la cronistoria di una partenza, di una fine annunciata, di due persone che si lasciano andare via, passano la loro ultima notte insieme e nell’alba romana di una mattina qualunque, si dicono addio. Ma per qualcuno che va via c’è sempre un altro che resta con il peso del distacco addosso, con il rimpianto di aver forse stretto troppo piuttosto che proteggere.

Il singolo è accompagnato da un videoclip diretto dal regista Alfonso Alfieri, girato all’interno della suite del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo di Napoli.

“Si tratta della storia di quello che era e quello che sarebbe potuto essere, di ciò che vogliamo e di ciò che la vita ci riserva. Sempre in bilico tra desiderio e razionalità. Giusto o sbagliato, bianco o nero, uomo o donna, come facciamo noi a decidere quando il cuore è prepotente e soverchia ogni tentativo di razionalità?

Quando non siamo in grado di decidere, lasciamo semplicemente che tutto avvenga, così, per caso, in nome di quella che è la più grande forza senza regole dell’universo: l’amore”.