È in rotazione radiofonica dall’8 maggio il nuovo singolo di Lowlow Mondo Sommerso feat. Holden, estratto dall’album Dogma 93 uscito lo scorso 20 marzo (Qui la nostra videointervista di presentazione).

Il brano racconta la difficoltà di prendere delle decisioni. Sullo sfondo la narrazione della fine di una storia d’amore. Una riflessione su come alcune decisioni determinino la vita di ognuno di noi.

Un pensiero sul come sarebbe andata se… Una risposta a un interrogativo comune, che si svela con un velo di malinconia e rimpianto.

Il video, diretto da Glauco Citati, girato rispettando le restrizioni imposte dalla quarantena, vede come protagonista maschile Rocco Fasano, attore della fortunata serie Netflix Skam Italia.

Il racconto di una storia d’amore vissuta dall’inizio con l’entusiasmo e la gioia giovanile lascia spazio, col passare del tempo, ai litigi e alle incomprensioni fino ad arrivare al termine della relazione.

LOWLOW MONDO SOMMERSO – IL TESTO

Quante volte hai detto “Te l’avevo detto”

Ti guardo attraverso il mio mondo sommerso

Mentre nuoti nel mare delle cose che ho perso

E quante volte hai detto “Te l’avevo detto”

Un giorno mi hai perso, ora è tutto diverso

E ti guardo cadere nel mio mondo sommerso

Nel mio mondo sommerso

Mai, mai pensato a qualcuno che

Non si chiamasse Giulio

Noi siamo senza futuro

Ti stringi a me mentre fumo

Mai fatto male a nessuno

Ma con te, a volte, lo giuro

Tu mi vorresti insicuro

Io per te mi autodistruggo

Non sono il tipo aggrappato alla nostalgia

Ti giuro che è colpa mia se brucia la nostra via

Ma ti guardo e il sole mi passa attraverso

Fra amore e odio ci siamo noi in mezzo

Quante volte hai detto “Te l’avevo detto”

Ti guardo attraverso il mio mondo sommerso

Mentre nuoti nel mare delle cose che ho perso

E quante volte hai detto “Te l’avevo detto”

Un giorno mi hai perso, ora è tutto diverso

E ti guardo cadere nel mio mondo sommerso

Nel mio mondo sommerso

Domande perché usciamo insieme

Non c’è un posto dove stiamo bene

Urliamo in strada e la gente ci vede

Ora siamo cenere e una storia è andata

Forse te lo meriti uno scemo che ti ama

Perché la solitudine mi appaga

E i ponti che brucio fanno luce sulla mia strada

Quante cose che non faccio più

Raccontare le mie debolezze per farmi tradire

Come hai fatto tu,

solo un altro lunedì blu

Ora no, non ho niente da dirti

E mi annoio pure a divertirmi

Non voglio uscire, quindi uso la tua foto per fare i filtri

Quante volte hai detto “Te l’avevo detto”

Ti guardo attraverso il mio mondo sommerso

Mentre nuoti nel mare delle cose che ho perso

E quante volte hai detto “Te l’avevo detto”

Un giorno mi hai perso, ora è tutto diverso

E ti guardo cadere nel mio mondo sommerso

Nel mio mondo sommerso

Atlantide è esistita, sprofonda nei ricordi

Anche i miti hanno un proprio ciclo di vita

Dicono fosse fiorente

Verde come un cortile fra le chiese bizantine

Ma poi quell’incidente

In città corre una voce, la regina è scappata

Le lacrime del re diventarono una cascata

Così grande ed impetuosa da riempire una vallata

Da quel giorno siamo una città fantasma

Quante volte hai detto “Te l’avevo detto”

Ti guardo attraverso il mio mondo sommerso

Mentre nuoti nel mare delle cose che ho perso

E quante volte hai detto “Te l’avevo detto”

Un giorno mi hai perso, ora è tutto diverso

E ti guardo cadere nel mio mondo sommerso

Nel mio mondo sommerso