I Lost mettono un nuovo vestito sonoro a una hit generazionale... "Con un deca" degli 883

I Lost tornano in radio venerdì 12 novembre e per l’occasione scelgono di reinterpretare una hit generazionale degli 883 di Max Pezzali… Con un deca.

Continua quindi la nuova fase della carriera della band guidata da Walter Fontana. I Lost firmarono nel 2007, giovanissimi, il loro primo contratto discografico con Carosello Records e in seguito conquistarono due dischi d’oro e un dvd di platino e un Best Italian Act agli MTV European Music Awards.

Questo fece di loro negli anni duemila una delle band di riferimento della generazione MTV.

Dal 2019 i Lost sono tornato in attività e, nel 2021, hanno pubblicato i singoli Banksy, Come Ci Siamo Arrivati e Sole Tropicale. Quest’ultima in duetto con Giorginess.

Lost con un deca

La versione dei Lost di Con un deca, mitico brano contenuto nel primo album degli 883, Hanno ucciso l’Uomo Ragno del 1992, è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Ecco come la band racconta la scelta di rilanciare questo brano che, già nel 2012, uscì in una nuova veste che vedeva duettare Max Pezzali con i Club Dogo.

“Con un deca” ci ha fatto sentire affini al sound e al testo. Non siamo mai stati tipi da “cover”, ma, trovati in sala prove, l’abbiamo suonata come se fosse una nostra canzone e ci siamo accorti che era nato qualcosa di davvero forte. E’ incredibile come tutti i pezzi degli 883, in particolare questo, riescano a fotografe esattamente un frammento di vita e a trasportarti lì a viverlo anche a distanza di anni.

Anche questo singolo vede la collaborazione della band con Sorry Mom! / Be NEXT Music / Sony Music Italy, rinnovando il sodalizio artistico che ha dato vita a questo nuovo capitolo dei Lost.

Ne parlavamo tanto tanti anni fa

Di quanto è paranoica questa città

Della sua gente delle sue manie

Due discoteche centosei farmacie

E ci troviamo ancora al punto che

Si gira in macchina il mattino alle tre

Alla ricerca di qualcosa che poi

Cos’è non lo sappiamo nemmeno noi

Con un deca non si può andar via

Non ci basta neanche in pizzeria

Fermati un attimo all’automatico

Almeno a piedi non ci lascerà

In questa città

Di un tabaccaio neanche l’ombra oramai

Ne restan due scegli quella che vuoi

Che cosa lascia accesa a fare la “T”

Che poi i due stronzi se ne accorgono qui

Guarda di là quei cani che ululano

Per una femmina che dice di no

Adesso vanno in giro a fare gli eroi

Poi torneranno a casa un po’ come noi

Con un deca non si può andar via

Non ci basta neanche in pizzeria

Fermati un attimo all’automatico

Almeno a piedi non ci lascerà

In questa città

In questa città

in questa città

In questa città