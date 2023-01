LORTEX, 80 milioni di stream pronti a crescere con il nuovo singolo “Dove 6”

Lortex è un rapper torinese che si è fatto conoscere in questi ultimi anni grazie al boom che ha avuto il suo singolo MIA su TikTok dove, ad oggi, conta numeri da capogiro. Quasi 300mila follower per lui e più di 40mila video realizzati con il suono ufficiale del brano. A questi numeri vanno aggiunti quelli di Spotify: 80 milioni di stream totali e più di 300mila ascoltatori mensili.

Numeri incredibili che bisognerà aggiornare dopo questo venerdì, giorno in cui Lortex pubblicherà il nuovo singolo Dove 6 che lo vedrà unire la sua anima cantautorale con suoni smaccatamente urban.

Il singolo racconta di una storia d’amore finita che, tuttavia, non coincide con la scomparsa delle emozioni. I ricordi passati insieme sono ancora lucidi nel cuore e nella mente, facendo così riemergere sentimenti di tristezza e sofferenza. Ma è proprio questo il significato del termine amore per l’artista: una giostra che porta in alto e poi fa cadere, in cui si mostrano i propri lati migliori, ma anche quelli peggiori.

Queste le parole di Lortex per spiegare l’esigenza di fare musica: “Ho iniziato a scrivere canzoni per necessità, non ho mai visto questa cosa come un gioco. Necessità di esprimere le mie idee, le mie emozioni, tutte cose che generalmente non riuscivo a comunicare”.

Per lanciare il brano, il cantante ha pubblicato un piccolo teaser sul suo profilo Instagram in cui si sente la sua voce mentre legge quello che, presumibilmente, è un piccolo estratto del brano e già da qui è possibile capire quanto sentimento e quanta spinta emotiva ci sia nel testo.

Qui a seguire potete ascoltare il brano di Lortex.