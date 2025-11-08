Lorenz Simonetti non riesce a dimenticare: vuole “Una vita ancora”

Una vita ancora è il titolo del nuovo singolo di Lorenz Simonetti, in radio e negli store digitali dal 7 novembre 2025. Dalla stessa data è disponibile su YouTube il videoclip ufficiale della canzone, con protagonisti l’artista stesso e l’influencer Giulia Sara Salemi.

Dopo Paracadute, Lorenz Simonetti prosegue il suo viaggio musicale all’insegna delle emozioni vere e universali. Una vita ancora è una canzone intensa e sincera, che nasce dal bisogno di raccontare la difficoltà di mettere un punto fermo a una storia che ti ha cambiato.

L’artista, classe 2001, canta il desiderio di tornare indietro e rivivere ogni istante. Racconta quella sensazione interiore che ci possa essere ancora una possibilità di recuperare il rapporto. Una vita ancora (MTmusic) è un viaggio tra nostalgia e speranza, dove il tempo passa, ma le emozioni restano.

Lorenz Simonetti presenta così il brano: “Mentre la scrivevo pensavo a quei momenti in cui, anche se tutto sembra finito, dentro di te c’è ancora spazio per quella persona. Non è solo una canzone d’amore, ma il racconto di ciò che rimane quando tutto il resto svanisce: la speranza che certe connessioni non si spezzino mai del tutto, e la voglia di credere che, a volte, si possa amare davvero per una vita ancora”.

Il video di “Una vita ancora” con Lorenz Simonetti e Giulia Sara Salemi

Una vita ancora è accompagnata da un videoclip ufficiale, online in contemporanea con la release del brano. Protagonisti del video sono Lorenz Simonetti e l’influencer Giulia Sara Salemi. Lo schermo diviso mostra due mondi paralleli che si cercano, fino a ritrovarsi in un abbraccio che sembra reale… finché lei svanisce. “Era tutto nella mia mente, ma quel sentimento era vero. Alla fine, la chiamo… e lei risponde. Perché certi legami, a volte, non si spezzano mai davvero”. Le immagini esprimono così il senso e l’intensità della canzone.