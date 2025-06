Lorella Cuccarini si prepara per l’estate 2025 con un nuovo brano insieme a… Riki?

Lorella Cuccarini: significato del testo del nuovo singolo presentato al TIM Summer Hits 2025 insieme a… Riki?

Nelle scorse ore Lorella Cuccarini ha rivelato sui social che quest’anno sarà una delle protagoniste dell’estate 2025. Di fatto, questa sera – sabato 7 giugno – sul palco del TIM Summer Hits presenterà in anteprima un nuovo brano insieme a un giovane artista, che – stando ai nostri calcoli – dovrebbe essere Riki.

Dando un’occhiata alla scaletta della prima serata dell’evento musical-televisivo dell’estate di Rai 1 e prendendo in considerazione le ultime uscite discografiche degli artisti che calcheranno il palco di Piazza del Popolo, a Roma, ogni dubbio viene infatti dissipato.

Ma gli indizi non finiscono qui!

“Vi avevo preannunciato una sorpresa: sabato sera infatti sarò ospite al TIM Summer Hits… ma a fare cosa? Ebbene, nelle ultime settimane, mi è arrivata la proposta per un featuring che mi ha convinta subito“, ha scritto la Cuccarini a corredo di una foto che la ritrae insieme al misterioso artista, visto di spalle.

Poi, riguardo il singolo, ha aggiunto: “La nostra colonna sonora dell’estate ce l’abbiamo. Si tratta di un brano molto carino: estivo, orecchiabile e pieno di vita. Sarà una bomba!“.

LORELLA CUCCARINI TORNA INSIEME A RIKI

Nell’anno in cui festeggia i 40 anni di carriera, Lorella Cuccarini torna a duettare con un giovane artista dopo averlo già fatto con Olly al Festival di Sanremo 2023, in occasione della serata dedicata alle cover e ai duetti, e con Il Pagante l’anno precedente sulle note di Un Pacco Per Te.

Ma non è tutto! Quest’anno dovrebbe infatti venire alla luce anche un progetto discografico celebrativo con 13 tracce di sigle e brani storici dal sound contemporaneo, curato dai producer più in voga della scena musicale italiana.

Per quanto riguarda Riki, invece, il giovane artista è reduce dalla pubblicazione – a fine marzo – del singolo Carillon (Columbia / Sony Music),secondo estratto dall’albumCasa Base, in uscita nei prossimi mesi, che segnerà il ritorno dell’artista cinque anni dopo la pubblicazione del progetto Popclub (2020).

SIGNIFICATO E TESTO DEL NUOVO SINGOLO

Il significato del brano sarà disponibile a breve.

TESTO DEL BRANO

Il testo del brano sarà disponibile a breve.