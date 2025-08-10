Lorella Cuccarini compie 60 anni: i 40 brani più iconici della sua carriera quarantennale

40 brani per festeggiare i 60 anni di Lorella Cuccarini, e i suoi 40 anni di carriera. A cura di Tommaso Martinelli.

Oggi, 10 agosto 2025, Lorella Cuccarini compie gli anni spegnendo 60 candeline su una torta che la vede festeggiare anche 40 di una carriera che l’ha vista spaziare dalla tv al teatro passando per la musica, Festival di Sanremo in tutti i ruoli possibili: da presentatrice (per due volte) a cantante in gara, da ospite nella serata delle cover e super ospite.

La Cuccarini è tra i pochi personaggi italiani a poter vantare una carriera quarantennale, fatta di straordinari successi in tutte le arti dello spettacolo.

All Music Italia ha deciso di festeggiarla ripercorrendo il suo apprezzato percorso musicale. Sì, perché Lorella, pur non avendo mai svolto il ruolo di cantante a tempo pieno — essendo richiestissima anche come conduttrice, attrice e ballerina — dal 1985 a oggi ha dato vita a numerose canzoni entrate puntualmente nel cuore della gente.

Dalle sigle televisive su 45 e 33 giri agli inediti contenuti nei CD, fino ai più differenti featuring, “La più amata dagli italiani”, sul fronte discografico, non si è mai risparmiata.

Dal debutto su Rai 1 con Fantastico 6 fino ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5, dove la ritroveremo da settembre, Lorella è sempre riuscita a stare al passo con i tempi, intercettando i gusti del pubblico.

Abbiamo chiesto a Tommaso Martinelli, giornalista e autore televisivo, che ha collaborato con Lorella Cuccarini in occasione del talent show di Sky Vuoi ballare con me?, di individuare quaranta brani del suo repertorio, da quelli più iconici a quelli da riscoprire, tanti quanti gli anni della sua carriera. Eccoli, tutti rigorosamente in ordine cronologico.

