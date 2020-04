Loredana Errore nuovo singolo. L’artista, seconda classificata nella nona edizione di Amici di Maria De Filippi, sta per tornare con un nuovo singolo.

Negli scorsi mesi Loredana ha annunciato la firma di un nuovo contratto discografico con Azzurra Music (ne abbiamo parlato qui).

Per la Errore questo nuovo brano sarà il primo tassello che porterà al ritorno discografico con un quinto album dopo Ragazza occhi cielo, L’errore, Pioggia di comete e Luce infinita, quest’ultimo uscito nel 2016.

Ad annunciare l’uscita del nuovo singolo, in radio e in digitale dal 30 aprile, è stata l’artista stessa tramite i social…

“Ciao Raga come state? Possiamo dire che ci sentiamo tutti vicini condividendo allo stesso modo questo momento di crescita…

Cari Raga mi siete sempre stati vicini soprattutto nel momento in cui la mia carriera veniva messa a dura prova, Voi non avete mai perso la fiducia nel mio ritorno!!

Ebbene si, sto per ritornare con un grande lavoro, un grande Singolo che parla della cosa più bella che ci sia stata donata: LA VITA!!

È un testo che non vuol farsi sfuggire le emozioni più belle che un essere umano possa mai provare, quelle legate agli affetti profondi che non basterebbero neanche 100 vite per smaltirle!!

In questo momento di rinascita per il mondo tutto, ho pensato di non tirarmi indietro ma di buttarmi a capofitto sulla Musica!!

Ringrazio Marco Rossi, il mio discografico, per aver creduto in me con grande passione e verità, per aver realizzato un altro dei miei sogni… continuare ad abbracciare più cuori possibili!!“