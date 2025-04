Loredana Errore torna in TV: il suo monologo a Le Iene è un racconto di dolore, speranza e rinascita

Loredana Errore è tornata in televisione per un monologo a Le Iene, un momento carico di intensità e verità. Nella puntata del programma di Italia 1 andata in onda nei giorni scorsi, la cantante – recentemente vista tra i protagonisti di Ora o mai più – ha raccontato la sua rinascita attraverso un monologo scritto e interpretato da lei stessa.

UNA CARRIERA TRA MUSICA, SUCCESSI E OSTACOLI

Diventata nota al grande pubblico nel 2009 grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove si è classificata seconda, Loredana ha pubblicato l’album Ragazza occhi cielo con la produzione artistica di Biagio Antonacci. L’anno successivo arriva il secondo disco L’errore, contenente anche un duetto con Loredana Bertè.

Nel 2013, un gravissimo incidente d’auto rischia di lasciarla paralizzata. Dopo mesi di ricovero e riabilitazione, la cantante riesce a tornare alla musica pubblicando altri due album di inediti e un progetto di cover. Più volte tenta la strada per il Festival di Sanremo, senza essere selezionata.

Nel 2024 è tornata sotto i riflettori partecipando a Ora o mai più, dove ha presentato anche il singolo In un abbraccio.

loredana errore – IL MONOLOGO A LE IENE

Durante l’intervento a Le Iene, Loredana ha raccontato in prima persona ciò che ha vissuto, alternando dolore e speranza. Un monologo profondo, che riportiamo di seguito diviso da brevi riflessioni per accompagnare il lettore nel suo percorso.

“Quando salivo sul palco mi bastava essere davanti ad un microfono e cantare per avere la consapevolezza che nessuno avrebbe potuto mettersi tra me e il sogno che stavo realizzando. Mi sentivo forte e amata, ce la stavo facendo.

Poi il 4 settembre 2013 la mia vita si è fermata, ha preso una virata inaspettata, crudele.”

L’incidente di loredana errore

Un incidente stradale che ha segnato una linea di demarcazione netta tra prima e dopo. Mesi passati immobile, con un soffitto bianco come unico orizzonte.

“Dopo quell’incidente sono stata immobilizzata in un letto d’ospedale per mesi, un soffitto bianco era l’unica visuale concessami, la costante delle mie giornate, e io ci proiettavo sopra la mia fantasia.

Non ero pronta per quel dolore, non so perché, ma ero serena. Ho dovuto reimparare a stare in piedi, camminare, mangiare, parlare bene, scandendo ogni parola sillaba per sillaba. Ho imparato anche a pregare, non mi sono fatta sopraffare dalla rabbia e la rassegnazione non era contemplata.

Ho ricominciato a cantare, l’amore sconfinato che provo per la musica. Ho imparato ad accettare che il mio corpo non può andare veloce come il mio cervello, ma la mia voce sì.

Ci vuole autenticità per danzare nella pioggia con il cuore al caldo, al sicuro da ogni dolore. Io ringrazio Dio, questo capo stazione che ad ogni fermata a cui mi ha sottoposto mi ha dato la possibilità di una vera rinascita.»

Con la sua testimonianza, Loredana Errore ha ricordato che dietro una voce c’è spesso molto più di quanto il pubblico possa immaginare. E la sua voce, oggi, è tornata a farsi sentire.

Foto di copertina di Virginia Bettoja dal profilo Instagram dell’artista.